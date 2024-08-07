Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Estetik için Türkiye'ye gelen İspanyol kadın, ameliyattan 1 gün sonra öldü

Estetik için Türkiye'ye gelen İspanyol kadın, ameliyattan 1 gün sonra öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Estetik için Türkiye&#039;ye gelen İspanyol kadın, ameliyattan 1 gün sonra öldü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Şişli'de özel bir hastanede estetik ameliyatı olan İspanyol kadın, operasyondan bir gün sonra hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlatılırken sorumlu doktor ise gözaltına alındı.

İspanya uyruklu Perla Virginia, Şişli'deki özel bir hastanede 2 Ağustos'ta estetik ameliyatı oldu. Operasyondan bir gün sonra solunum sıkıntısı ve kalp durması nedeniyle hayatını kaybeden Virginia'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine savcılık talimatıyla "taksirle öldürme" suçundan soruşturma başlatırken ameliyatı gerçekleştiren doktor A.C.O gözaltına alındı.

Doktor, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Mehmet Şimşek müjdeyi verdi! 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
E-Devlet'te yeni hizmet! Kira kontratları yıl sonuna kadar yapılabilecek - GündemE-Devlet'te yeni hizmet! Cevdet Yılmaz duyurduİstanbul'un barajları yine tehdit altında! Seviye yüzde 55'e geriledi - Gündem"İyi durumda değiliz" deyip duyurduNaci Görür Adana'da meydana gelen 3 depremle ilgili konuştu: 6 Şubat depremlerinin etkisi var - GündemNaci Görür "asrın felaketi"ni işaret ettiBursa'da yat üretim fabrikasında yangın! Alevle göğe yükseldi - GündemYat üretim fabrikasında yangın! Gökyüzü simsiyah olduTraktör kazasında bir aile darmadağın oldu! Karı-koca öldü, çocukları yaralandı - GündemTraktör kazasında bir aile darmadağın olduOkan Tüysüz, "6 Şubat'ın artçısı" deyip Adana depremini yorumladı: 1 sene boyunca sürebilir - GündemAdana depremi için korkutan açıklama!
Sonraki Haber Yükleniyor...