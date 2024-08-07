Estetik için Türkiye'ye gelen İspanyol kadın, ameliyattan 1 gün sonra öldü

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 7 Ağustos 2024 11:26 - Güncelleme: 7 Ağustos 2024 11:43 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İstanbul Şişli'de özel bir hastanede estetik ameliyatı olan İspanyol kadın, operasyondan bir gün sonra hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlatılırken sorumlu doktor ise gözaltına alındı.