Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma: 2 başkan yardımcısı dahil 7 tutuklama

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Etimesgut Belediyesi soruşturmasında 2 belediye başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı, 4 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kaydet
|

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Etimesgut Belediyesi'nde yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme ve imar-ruhsat işlemlerinden menfaat temin edilmesine yönelik iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcıları G.B. ve F.G'nin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İŞTE SUÇLAMALAR

13 Ekim'deki operasyonun ardından; Sayıştay raporları, şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, MASAK ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda 5'i belediye görevlisi olmak üzere 25 şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "zimmet, rüşvet, irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Erdal Beşikçioğlu
GÜNDEM

Erdal Beşikçioğlu'nun gelir beyanı çelişkisi! Banka hareketleri ifadesini yalanladı

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Bugün de Etimesgut Belediyesi soruşturmasında 2 belediye başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.


Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.