Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Etkisi gün boyu sürecek! AKOM yarın için İstanbul’da 5 ilçeyi uyardı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın etkisinin yarın kuvvetleneceğini belirten AKOM, 5 ilçeyi uyardı. Yağışların Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olabileceği ifade edildi. Yağışların gün boyunca aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

Kaydet
|

83 yılın yağış rekorunun kırıldığı İstanbul’da sağanak yağış için yeni uyarılar gelmeye devam ederken, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni bir uyarı daha yaptı. Önceki açıklamalarında yağışların Pazartesi gününe kadar etkili olacağını belirten AKOM, yağışların yarın (Cumartesi) kuvvetli olacağını bildirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Meteoroloji saat, AKOM gün verdi! 83 yıllık rekor yağış sonrası İstanbul’a peş peşe uyarı
YAŞAM

Meteoroloji saat, AKOM gün verdi! 83 yıllık rekor yağış sonrası İstanbul’a peş peşe uyarı

TÜRKİYE YAĞIŞLI SİSTEM ALTINDA

Yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altına girdiği kaydedildi.

Etkisi gün boyu sürecek! AKOM yarın için İstanbul’da 5 ilçeyi uyardı
Başlık ResmiEtkisi gün boyu sürecek! AKOM yarın için İstanbul’da 5 ilçeyi uyardı

5 İLÇEYE UYARI

Gün boyunca il genelinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olabileceği ifade edildi.

Noİlçe
1Arnavutköy
2Eyüp
3Sarıyer
4Beykoz
5Şile

METREKAREYE 278 KİLOGRAM YAĞIŞ

Kentte salı sabahı başlayan ve aralıksız süren kuvvetli sağanak nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ile 278 kilogram arasında yağış düştüğü hatırlatıldı. Açıklamada, yağışların gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde hafif şekilde etkili olduğu aktarıldı.

Öte yandan AKOM Beykoz, Sarıyer ve Eyüpsultan'da metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü bildirmişti.

Etkisi gün boyu sürecek! AKOM yarın için İstanbul’da 5 ilçeyi uyardı
Başlık ResmiEtkisi gün boyu sürecek! AKOM yarın için İstanbul’da 5 ilçeyi uyardı

EN FAZLA YAĞIŞ BEYKOZ’A DÜŞMÜŞTÜ

Meteoroloji platformu Wstatmap verilerinden derlenen bilgilere göre de İstanbul’da 24 saatte en fazla yağış 225,8 kilogramla Beykoz'a düşerken, Beykoz'u metrekareye 182,1 kilogram yağışla Eyüpsultan, 174,4 kilogramla Sarıyer ve 157 kilogramla Sarıyer İTÜ Maslak Yerleşkesi izlemişti.

Etkisi gün boyu sürecek! AKOM yarın için İstanbul’da 5 ilçeyi uyardı
Başlık ResmiEtkisi gün boyu sürecek! AKOM yarın için İstanbul’da 5 ilçeyi uyardı

Yağış miktarı, Arnavutköy Terkos Barajı'nda metrekareye 74,5 kilogram, Şile'de 72 kilogram, Çatalca'da 71 kilogram, Pendik Ömerli Barajı'nda 69,6 kilogram, Kadıköy Göztepe'de 65,4 kilogram, Sancaktepe'de 64,1 kilogram, Kadıköy Göztepe Rıhtım'da 61,4 kilogram, Kartal Aydos'ta 61,1 kilogram ve Silivri Orman Sahası'nda 58,9 kilogram olarak kayıtlara geçmişti.

KonumYağış Miktarı (kg/m²)
Arnavutköy Terkos Barajı74,5
Şile72
Çatalca71
Pendik Ömerli Barajı69,6
Kadıköy Göztepe65,4
Sancaktepe64,1
Kadıköy Göztepe Rıhtım61,4
Kartal Aydos61,1
Silivri Orman Sahası58,9
Etkisi gün boyu sürecek! AKOM yarın için İstanbul’da 5 ilçeyi uyardı
Başlık ResmiEtkisi gün boyu sürecek! AKOM yarın için İstanbul’da 5 ilçeyi uyardı

CAN KAYBI 4’E YÜKSELDİ

İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise bugün itibariyle 4’e yükselmişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.