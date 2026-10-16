Etkisi gün boyu sürecek! AKOM yarın için İstanbul’da 5 ilçeyi uyardı
İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın etkisinin yarın kuvvetleneceğini belirten AKOM, 5 ilçeyi uyardı. Yağışların Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olabileceği ifade edildi. Yağışların gün boyunca aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.
83 yılın yağış rekorunun kırıldığı İstanbul’da sağanak yağış için yeni uyarılar gelmeye devam ederken, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni bir uyarı daha yaptı. Önceki açıklamalarında yağışların Pazartesi gününe kadar etkili olacağını belirten AKOM, yağışların yarın (Cumartesi) kuvvetli olacağını bildirdi.
Meteoroloji saat, AKOM gün verdi! 83 yıllık rekor yağış sonrası İstanbul’a peş peşe uyarı
TÜRKİYE YAĞIŞLI SİSTEM ALTINDA
Yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altına girdiği kaydedildi.
5 İLÇEYE UYARI
Gün boyunca il genelinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olabileceği ifade edildi.
|No
|İlçe
|1
|Arnavutköy
|2
|Eyüp
|3
|Sarıyer
|4
|Beykoz
|5
|Şile
METREKAREYE 278 KİLOGRAM YAĞIŞ
Kentte salı sabahı başlayan ve aralıksız süren kuvvetli sağanak nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ile 278 kilogram arasında yağış düştüğü hatırlatıldı. Açıklamada, yağışların gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde hafif şekilde etkili olduğu aktarıldı.
Öte yandan AKOM Beykoz, Sarıyer ve Eyüpsultan'da metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü bildirmişti.
EN FAZLA YAĞIŞ BEYKOZ’A DÜŞMÜŞTÜ
Meteoroloji platformu Wstatmap verilerinden derlenen bilgilere göre de İstanbul’da 24 saatte en fazla yağış 225,8 kilogramla Beykoz'a düşerken, Beykoz'u metrekareye 182,1 kilogram yağışla Eyüpsultan, 174,4 kilogramla Sarıyer ve 157 kilogramla Sarıyer İTÜ Maslak Yerleşkesi izlemişti.
Yağış miktarı, Arnavutköy Terkos Barajı'nda metrekareye 74,5 kilogram, Şile'de 72 kilogram, Çatalca'da 71 kilogram, Pendik Ömerli Barajı'nda 69,6 kilogram, Kadıköy Göztepe'de 65,4 kilogram, Sancaktepe'de 64,1 kilogram, Kadıköy Göztepe Rıhtım'da 61,4 kilogram, Kartal Aydos'ta 61,1 kilogram ve Silivri Orman Sahası'nda 58,9 kilogram olarak kayıtlara geçmişti.
|Konum
|Yağış Miktarı (kg/m²)
|Arnavutköy Terkos Barajı
|74,5
|Şile
|72
|Çatalca
|71
|Pendik Ömerli Barajı
|69,6
|Kadıköy Göztepe
|65,4
|Sancaktepe
|64,1
|Kadıköy Göztepe Rıhtım
|61,4
|Kartal Aydos
|61,1
|Silivri Orman Sahası
|58,9
CAN KAYBI 4’E YÜKSELDİ
İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise bugün itibariyle 4’e yükselmişti.