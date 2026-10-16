İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın etkisinin yarın kuvvetleneceğini belirten AKOM, 5 ilçeyi uyardı. Yağışların Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olabileceği ifade edildi. Yağışların gün boyunca aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

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83 yılın yağış rekorunun kırıldığı İstanbul’da sağanak yağış için yeni uyarılar gelmeye devam ederken, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yeni bir uyarı daha yaptı. Önceki açıklamalarında yağışların Pazartesi gününe kadar etkili olacağını belirten AKOM, yağışların yarın (Cumartesi) kuvvetli olacağını bildirdi.

TÜRKİYE YAĞIŞLI SİSTEM ALTINDA

Yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altına girdiği kaydedildi.

Etkisi gün boyu sürecek! AKOM yarın için İstanbul’da 5 ilçeyi uyardı

5 İLÇEYE UYARI

Gün boyunca il genelinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olabileceği ifade edildi.

No İlçe 1 Arnavutköy 2 Eyüp 3 Sarıyer 4 Beykoz 5 Şile

METREKAREYE 278 KİLOGRAM YAĞIŞ

Kentte salı sabahı başlayan ve aralıksız süren kuvvetli sağanak nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ile 278 kilogram arasında yağış düştüğü hatırlatıldı. Açıklamada, yağışların gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde hafif şekilde etkili olduğu aktarıldı.

Öte yandan AKOM Beykoz, Sarıyer ve Eyüpsultan'da metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü bildirmişti.

Etkisi gün boyu sürecek! AKOM yarın için İstanbul’da 5 ilçeyi uyardı

EN FAZLA YAĞIŞ BEYKOZ’A DÜŞMÜŞTÜ

Meteoroloji platformu Wstatmap verilerinden derlenen bilgilere göre de İstanbul’da 24 saatte en fazla yağış 225,8 kilogramla Beykoz'a düşerken, Beykoz'u metrekareye 182,1 kilogram yağışla Eyüpsultan, 174,4 kilogramla Sarıyer ve 157 kilogramla Sarıyer İTÜ Maslak Yerleşkesi izlemişti.

Etkisi gün boyu sürecek! AKOM yarın için İstanbul’da 5 ilçeyi uyardı

Yağış miktarı, Arnavutköy Terkos Barajı'nda metrekareye 74,5 kilogram, Şile'de 72 kilogram, Çatalca'da 71 kilogram, Pendik Ömerli Barajı'nda 69,6 kilogram, Kadıköy Göztepe'de 65,4 kilogram, Sancaktepe'de 64,1 kilogram, Kadıköy Göztepe Rıhtım'da 61,4 kilogram, Kartal Aydos'ta 61,1 kilogram ve Silivri Orman Sahası'nda 58,9 kilogram olarak kayıtlara geçmişti.

Konum Yağış Miktarı (kg/m²) Arnavutköy Terkos Barajı 74,5 Şile 72 Çatalca 71 Pendik Ömerli Barajı 69,6 Kadıköy Göztepe 65,4 Sancaktepe 64,1 Kadıköy Göztepe Rıhtım 61,4 Kartal Aydos 61,1 Silivri Orman Sahası 58,9

Etkisi gün boyu sürecek! AKOM yarın için İstanbul’da 5 ilçeyi uyardı

CAN KAYBI 4’E YÜKSELDİ

İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise bugün itibariyle 4’e yükselmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIİstanbul

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