Evde korkunç manzara! 14 yaşındaki kız kendini astı

Adıyaman'da 14 yaşındaki kızın yakınları düğünden eve geldiklerinde korkunç bir manzaraya tanıklık etti. Eve geldiklerinde, küçük kızın kendini asarak yaşamına son verdiği görüldü. Ekipler olayla ilgili derhal soruşturma başlattı.

Dilan Polat'ın ardından bir mektup da eşi Engin Polat'tan

Dilan Polat'ın ardından bir mektup da eşi Engin Polat'tan

Adıyaman şehri, 14 yaşındaki kızın intiharıyla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 25103 Sokak'ta ikamet eden B.T. (14), henüz bilinemeyen bir nedenle canına kıydı.

KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ

B.T.'nin kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı. Düğünden eve gelen yakınları kızlarını asılı halde görünce durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, çocuğunu cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.