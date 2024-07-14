Bakan Fidan'dan mültecilere yönelik açıklama: Kimseyi zorla gönderecek değiliz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile yaptığı ortak basın toplantısında Suriyeli mültecilere yönelik sözleri gündeme bomba gibi düştü. Suriyeli muhaliflerin Türkiye'ye daha fazla mülteci gelmesini engellediğini belirten Bakan Fidan, "Gönüllü olmadığı sürece hiç kimseyi buradan zorla gönderecek durumda değiliz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme süreci başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı ortak basın toplantısında, Suriye ile normalleşme sürecine yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:

"SURİYE UZUN YILLARDIR KANAYAN YARA"

"Suriye uzun yıllardır kanayan bir yara. Bu yarayı kapatmak için en zorlu döneminde bile, ki Cumhurbaşkanımızın siyaset vizyonunda bu hep vardır, mücadele anlarında bile diyalog ama dolaylı ama direkt hep açık tutar. 20 yıldır bu konulara yanında çalışan birisi olarak sayısız kereler bu konular içerisinde görev aldım ve bunun son derece faydalar sağladığını da ülkeye stratejik menfaatler getirdiğini de gördük.

BARIŞ ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Zamanın ruhu bizi barışı aramaya, istikrarı aramaya zorluyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız burada liderlik vizyonunu kullanarak en üst düzeyden bir barış çağrısında bulunmuştur. Bu son derece kıymetli bir çağrıdır. Umarım bunun değerini anlarlar. Bu herhangi bir çaresizliğin, herhangi bir zayıflığın durduğu yer değildir. Kendisini tanıyanlar bilir, hiçbir mücadeleden, hiçbir kavgadan kaçmaz, tersine, bütün sorunların üstesine de büyük bir dirençle gider.

"SURİYELİ MUHALİFLERİN KENDİ ÖZGÜR KARARI"

Suriye muhalifleriyle ilgili durduğumuz yeri değiştirmiyoruz. Suriyeli muhaliflerin kendi özgür kararı, kendi özgür tercihi esastır rejimle olan ilişkilerinde. Bizim durduğumuz yer ise onların bizim DEAŞ ile yaptığımız mücadelede, PKK ile yaptığımız mücadelede, Afrin'de, Resulayn'da omuz omuza bunlarla biz yıllardır savaştık, teröre karşı, işgalcilere karşı. Çok şehitler verildi. Bizim, vefalı ve büyük bir ülke olarak bu fedakarlığı unutmamız mümkün değil.

"TÜRKİYE'YE GELMELERİNİ ENGELLİYORLAR"

Bu kardeşlerimiz kontrol ettikleri bölgelerde daha fazla Türkiye'ye mülteci gelmesini engelliyorlar. Kaçakçılık konusunu, organize suç konusunu bizlerle iş birliği yaparak engelliyorlar. Ayda bir istihbarat teşkilatımızla, güvenlik kuvvetleriyle iş birliği yaparak bir DEAŞ hücresi yakalanıyor, bir çete hücresi yakalanıyor.

"ZORLA GÖNDERECEK DURUMDA DEĞİLİZ"

Diğer bir konu, içerideki mülteci kardeşlerimizle alakası. Hiçbir zaman için hükümet politikamız değişmemiştir, Cumhurbaşkanımızın görüşü hâlâ aynıdır, iradesi aynıdır. Gönüllü olmadığı sürece hiç kimseyi buradan zorla gönderecek durumda değiliz."