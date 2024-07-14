Melania Trump suikast girişiminin ardından ilk kez konuştu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast girişimine uğramasının ardından eşi Melania Trump ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklamada bulunan Melania, "Eşimi insanlık dışı bir siyasi makine olarak gören bir canavar, Donald'ın tutkusunu, kahkahasını, müzik sevgisini ve ilhamını çalmaya çalıştı" ifadelerine yer verdi.

Trump'a suikast girişimde flaş gelişme! Kızları ve eşini korumak için can vermiş

Trump'a suikast girişimde flaş gelişme! Kızları ve eşini korumak için can vermiş

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz tarihinde uğradığı suikast girişimi sonucu kulağından yaralandı. Trump'ın Pensilvanya'da düzenlediği miting esnasında silahlı saldırıya uğraması, dünya gündemini derinden yaraladı.

ABD güvenlik güçleri tarafından derhal etkisiz hale getirilen saldırgan Thomas Matthew Crooks hakkında yeni gelişmeler yaşanırken, Trump'ın eşi Melania Trump nihayet sessizliğini bozdu.

KURŞUN TRUMP'A İSABET ETTİĞİNDE YIKILMIŞ

Trump’ın eşi Melania Trump ise yaptığı açıklamada, saldırı anında kendi hayatlarını riske atan “cesur” polislere minnettar olduğunu belirtti.

Melania Trump, “O vahşi kurşunun eşim Donald'a isabet edişini izlediğimde, benim hayatımın ve Barron'un (Trump’ın oğlu) hayatının yıkıcı bir değişimin eşiğinde olduğunu fark ettim” dedi.

"EŞİMİN İLHAMINI ÇALMAYA ÇALIŞTI"

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden şahsın ailesine en içten taziyelerini ileten Melania Trump açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Eşimi insanlık dışı bir siyasi makine olarak gören bir canavar, Donald'ın tutkusunu, kahkahasını, müzik sevgisini ve ilhamını çalmaya çalıştı. Donald, en iyi ve en kötü zamanlarda birlikte olduğum cömert ve şefkatli bir adam”

TRUMP'A SİLAHLI SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.