Biden'dan Trump'a suikast sonrası yeni açıklama! Saldırganı biliyoruz ama sebebini bilmiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinde rakibi Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yeni açıklamada bulundu. Biden, "Saldırganı biliyoruz ama sebebini bilmiyoruz" dedi. Biden kapsamlı soruşturma emri verdiğini söyledi.

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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın suikast girişimine uğramasının ardından açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden bugün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

"İYİ OLDUĞU İÇİN MİNNETTARIM"

Kısa bir görüşme olduğunu aktaran Biden, "İyi durumda olduğu ve iyileştiği için içtenlikle minnettarım” dedi.

First Lady Jill Biden ile birlikte Trump ve ailesine dua ettiklerini söyleyen Biden, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

"O BİR BABAYDI"

Biden, mitingde öldürülen 50 yaşındaki Corey Comperatore’nin ailesine ise “en derin taziyelerini” iletti.

Biden, Comperatore için “O bir babaydı. Biden, Comperatore için “O bir babaydı. Ailesini kurşunlardan koruyordu” ifadelerini kullandı.

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BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI

ABD’de herhangi bir şiddete yer olmadığını kaydeden Biden, “Bir suikast girişimi ulus olarak savunduğumuz her şeye, her şeye aykırıdır. Biz bir ulus olarak böyle değiliz. Bu Amerika değil ve bunun olmasına izin veremeyiz” şeklinde konuştu.

Birlik çağrısı yapan Biden, “Birlik, ulaşılması en zor hedeftir, ancak şu anda hiçbir şey bundan daha önemli değildir. Tartışacağız ve aynı fikirde olmayacağız. Bu değişmeyecek ama Amerikalılar olarak kim olduğumuzu da gözden kaçırmayacağız” dedi.

TALİMATLARI PEŞ PEŞE VERDİ

FBI tarafından saldırıya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü söyleyen Biden, saldırganın motivasyonu hakkında henüz bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, bu konu hakkında herhangi bir varsayımda bulunmama çağrısı yaptı.

Trump’ın yüksek düzeyde bir güvenlik hizmeti aldığını vurgulayan Biden, "Trump’ın güvenliği için gerekli her türlü kaynak ve önlemin sağlanması adına Gizli Servis’e sürekli talimat verdim” ifadelerini kullandı. Biden, yarın başlaması planlanan Cumhuriyetçi Ulusal Kongre için tüm güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi talimatını verdiğini de sözlerine ekledi.

SALDIRGANI BİLİYORUZ AMA...

Biden, "Soruşturmayı FBI yürütüyor. Saldırganı biliyoruz ama sebebini bilmiyoruz. Güvenlik önlemleri gözden geçirilecek. Ulus olarak birleşmeliyiz, birlik olmalıyız" dedi.

Biden, Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili "kapsamlı ve hızlı" bir soruşturma emri verdiğini ve Cumartesi günkü mitingin güvenliğine yönelik "bağımsız bir inceleme" yönlendirdiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Olayda mitinge katılanlardan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı "suikast girişimi" olarak tanımlamıştı. FBI, Trump'a yönelik suikast girişimi düzenleyen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.