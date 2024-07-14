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Fahrettin Altun'dan 15 Temmuz mesajı: "Darbecilerin hesabı bozuldu"

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Fahrettin Altun&#039;dan 15 Temmuz mesajı: &quot;Darbecilerin hesabı bozuldu&quot;
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programda konuşuyor.

Fahrettin Altun'un açıklamalarının satır başları şu şekilde:

DARBE PLANI TEK BİR ÇAĞRIYLA BOZULDU

"15 Temmuz'da her şey planlanmıştı. Fakat hesap edemedikleri bir şey oldu. Cumhurbaşkanımız çıktı milletimizi meydanlara çağırdı. "Ben milletin gücünün üstünde güç tanımadım" diyerek, milleti tek ses, tek yürek olmaya, darbe görünümlü işgali bertaraf etmeye çağırdı.
 
Kahraman milletimiz de bu çağrıya kulak verdi.

TÜRK MİLLETİ NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİ

Bütün dünya da gördü ki, Türk milletinden daha güçlü seda, milletimizden daha güçlü bir varlık yoktur.
 
Ve Cumhurbaşkanımızın söylediği o söz 15 Temmuz'da kendisini o gün gerçekleştirdi. Bunu bütün dünyaya gösterdi. Bu milletin, azizliğini, büyüklüğünü bütün dünya gördü.
 
Milletimiz gösterdiği teveccühle, hangi şartta olursa olsun, vatanına göz dikenlere sonuna kadar karşı çıkacağını bir kez daha gösterdi.

TÜRK MİLLETİ HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ BERTARAF EDECEKTİR

Türkiye'nin tam bağımsızlık yolundaki mücadelesini sekmeye uğratacak bütün girişimler milletimizin ferasetiyle, kahramanlığıyla bertaraf edilecektir.
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak 15 Temmuz'un hakikatinin, gerçeğinin, milletin hafızasında olması gerektiği gibi yer etmesi, yeni nesillerin o günü en doğru şekilde öğrenmesi ve çarpıtma girişimlerine karşı uluslararası alanda milletimizin zaferinin en doğru şekilde bilinmesi için çalışıyoruz."
 
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