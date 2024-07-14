ABD'de 15 Temmuz kararı! 4 kent daha resmen tanıdı

15 Temmuz Demokrasi Destanı'nın yıldönümüne saatler kala ABD'den dikkat çeken bir karar geldi. ABD'nin Texas, Idaho, Ohio ile Georgia eyaletlerindeki bazı kentler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdıkları duyurdu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Türk halkı, tanklara ve bombalara gövdeleriyle siper oldu. FETÖ'nün hain darbe girişimi, milletin tek vücut halinde tankların önüne yatmasıyla engellendi.

Cumhuriyet tarihinin en uzun gecesi sayılabilecek darbe girişimi esnasında ülkenin dört bir yanında örnek bir milli duruş sergilendi. İşte 15 Temmuz Demokrasi Destanı'na saatler kala ABD'den dikkat çeken bir karar geldi.

4 KENT DAHA 15 TEMMUZ'U TANIDI

ABD'de Texas, Idaho, Ohio ile Georgia eyaletlerindeki bazı kentlerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdıkları bildirildi.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinden (TASC) yapılan açıklamada, TASC'ın girişimleriyle, Texas'ın başkenti Austin, Idaho'nun başkenti Boise, Ohio'daki Dayton ile Georgia'daki Columbus kentlerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığı belirtildi.

TOPLAM 6 EYALET TANIMIŞ OLDU

TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin, kentlerin "tanıma beyannamelerini" teslim aldığını ifade ederek, ABD'nin başkenti Washington Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesinin, geçen sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığını hatırlattı.

ABD'de şu an toplam 6 eyaletin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığını ifade eden Şahin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnun olduğunu aktardı.