Evinde dans eden kadını videoya alıp sosyal medyada yayınlayan Pakistanlı tutuklandı

Kan donduran olay İstanbul'da yaşandı. Evinde dans eden kadını cep telefonu ile kayda alıp sosyal medyada paylaşan Pakistanlı büyük tepki topladı. Emniyet birimleri harekete geçti, kısa sürede yakalanan zanlı tutuklandı.

İstanbul Bahçelievler’de 26 Nisan’da evinin balkonunda dans eden bir kadının videosunu çeken Pakistan uyruklu Faisal Abdullah, bunu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

YAKALANDIĞI GİBİ TUTUKLANDI

Tepki üzerine Faisal Abdullah kısa süre içinde Esenyurt’ta evinin yakınındaki bir sokakta yakalanarak tutuklandı. Şüpheli hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 5 yıla kadar hapis istendi. Faisal Abdullah, 2 aylık tutukluluğundan ardından tahliye edildi.

"PİŞMANIM" DEDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bakırköy 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, sanık Faisal Abdullah, “Bayanı çocuk zannederek çektim. Kötü bir amacım yoktu. Pişmanım” dedi. Mahkeme, sanığı “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek davayı bitirdi.