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Pendik'te fenerli sapık mahallenin kâbusu oldu! "Ben Yozgatlıyım, yakalasaydım dövecektim"

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Gündem Haberleri

İstanbul'da gece saatlerinde genç kızların yaşadığı evleri gözetleyen sapık mahallelinin korkulu rüyası haline geldi. Güvenlik önlemlerinin alınmasını isteyen mahalleli yetkililerden yardım beklerken bir vatandaş da "Ben Yozgatlıyım. Yakalasaydım dövecektim." diye konuştu.

İlginç olay İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşandı. Güzelyalı Mahallesi'nde genç kızların yaşadığı evleri gece saatlerinde gözetleyen bir adam, mahallede büyük tedirginliğe yol açtı.

"KAÇMIŞ, YAKALASAYDIM DÖVECEKTİM"

Show Haber'in haberine göre, elinde bir fenerle evlerin camlarına yaklaşarak içeriyi gözetleyen adam, güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre, söz konusu kişi mahalledeki kızları takip ediyordu. Bir mahalle sakini, "Bu adam beni birkaç kez takip etti, hatta kardeşimle birlikte şahit olduk" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Görüntülerde yer alan kişinin mahallede tanındığı ve yakın mesafede oturduğu da iddialar arasında.

Pendik'te fenerli sapık mahallenin kâbusu oldu!

Mahalle sakinleri, bu kişi tarafından rahatsız edildiklerini belirterek durumu WhatsApp grupları üzerinden paylaştı. Bir mahalle sakini, "Kızlar şüphelenince arka tarafa kamera yerleştirdik. Grup kurup birbirimize haber verdik." şeklinde konuştu.

Bir mahalleli de "Kaçmış gitmiş. Ben Yozgatlıyım. Yakalasaydım dövecektim." diye konuştu.

MAHALLELİ YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Mahalledeki tedirginlik halen devam ediyor ve mahalle sakinleri, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor. "Bu mahallede bekçi gezmesini istiyoruz, önlem alınması lazım" diyen mahalle sakinleri, yetkililerden yardım bekliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
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