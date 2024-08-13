Böyle dolandırıcılık filmlerde yok! 28 milyonluk 'Hollywood' vurgunu

Hollywood aktörleri adına açtıkları sahte sosyal medya hesaplarını kullanarak 28 milyon liralık vurgun yapan Nijeryalı çete MASAK'a yapılan bir ihbar dilekçesi ile yakayı ele verdi. Çetenin planı ise film senaryolarını aratmadı.

Dünyaca ünlü Hollywood aktörleri Keanu Reeves, Gerald Butler ve Colin Firth gibi isimler, Nijeryalı dolandırıcılık çetesinin vurgun yapmak için kullandığı isimler oldu. Bu isimler adına sahte hesaplar açan ve sözde film yapımcılık şirketleri adına para toplayıp dolandırıcılık yapan çoğu Nijeryalı çete çökertildi.

İHBAR DİLEKÇESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Çete, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yapılan bir ihbar dilekçesiyle ortaya çıktı. Murat T. adlı ihbarcı dilekçesinde; bazı banka hesap numaraları vererek bu hesap sahiplerinin yurt dışında yaşayan kişileri dolandırdığını, bu kişilerin çoğunun Nijerya uyruklu olduğunu ifade etti.

Şikayet üzerine başlatılan incelemede 22 Eylül 2023'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Sinem Ibe, Frankline Chrıst Ibe, Ugochukwu Davıd Ezeorah, Muhabbat Jumamyradova, Maral Abayeva ve İrfan İlhanlı gözaltına alındı.

ADAM ÖRGÜT LİDERİ, EŞİ YÖNETİCİ

Sabah'ın haberine göre; örgüt liderinin Nijeryalı Frankline Christ Ibe olduğu, örgütün yöneticiliğini ise Türk vatandaşı eşi Sinem Ibe'nin yaptığı öğrenildi.

Çete hakkında hazırlanan fezleke savcılığa sunuldu. Çetenin 39 dolandırıcılık eylemiyle çeşitli döviz türlerinde günümüz kuruna göre yaklaşık 28 milyon TL vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Çetenin kazancı ise 11 milyon 469 bin lira, 325 bin dolar, 133 bin avro, 5 bin 745 sterlin ve 38 bin Danimarka Kronu olarak belirlendi.

GERALD BUTLER'IN ADINI KULLANARAK PARA ALMIŞ

Çetenin mağdurlarından Cynthia Howar, kendisiyle ünlü aktör Gerald Butler adına açılmış bir e-posta ile iletişime geçildiğini, bu konuşmalarda sözde Butler'ın film ve yapımcılık için kendisinden para istediğini anlattı. Howar, 2020 yılından itibaren Bitcoin aracılığı ile dolandırıcılara 2.5 yılda toplam 440 bin dolar gönderdiğini söyledi.