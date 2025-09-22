Eylül ayında karla mücadele! Yollar kapandı, vatandaşlar mahsur kaldı

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği yaz ayları oldukça kurak geçti. Birçok kentte susuzluk tehlikesi baş gösterdi. Eylül ayında sıcaklıklarda yaşanan keskin düşüş ise birçok kentte sağanağın ardından kar yağışını da getirdi. Erken gelen kar yollar kapattı, ekipler devreye girdi. İşte kar yağışının etkili olduğu iller ve son dakika detayları...

TRABZON'DA KAR MESAİSİ ERKEN BAŞLADI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yoğun mesaiye başladı.

Çaykara ilçesine bağlı Çayıroba Yaylası'nda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kısa sürede yolu ulaşıma açtı. Çaykara'nın Arpaözü Mahallesi yolu ile Şekersu Soğanlı Dağı Grup yolunda da kar temizleme çalışması yapıldı.

BAYBURT'TA KAR VE FIRTINA ETKİLİ OLDU

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası'nda bir çoban mahsur kaldı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Fırtına nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı, çoban sürüsüyle beraber güvenli bir şekilde yayladan indirildi.

BAŞKALE'DE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

2 bin 400 rakımlı Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak, yüksek yerleşim yerlerinde yerini kara bıraktı. Mevsimin ilk karıyla beraber yüksek kesimler ve dağlar beyaza büründü.

Yaylalarda otlanan küçükbaş hayvanlar karda zor anlar yaşarken, güne beyaz örtüyle başlayan mahalleli ise her yıl kasım ve aralıkta yağan karı eylül ayında görünce şaşırdı.

YEDİGÖLLER'DE MUHTEŞEM KAR MANZARASI

Erzurum'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, muhteşem doğasıyla turistlerin gözdesi olan Yedigöller bölgesinde de etkili oldu. Gölet'in çevresinde yeşil ve beyazın tüm tonları ortaya muhteşem görüntüler çıkardı.

Bölgede yaşayan profesyonel dağcı 'Dağların Oğlu' lakabıyla bilinen Bülent Erkan, Yedigöller'de kar yağışı altında kurduğu çadırda kamp yaparak muhteşem doğanın güzelliklerini paylaştı.

Erkan, "Yedigöller'de çadırımızı kurduk. Kar yağdı ve yağmaya devam ediyor. Oldukça güzel bir atmosfer. Doğal güzellikleri sizlerle paylaşıyorum. İspir Yedi göllerden herkese selamlar. Herkesi bu güzellikleri görmeye ve yaşamaya davet ediyorum" dedi.

KEŞİŞ DAĞININ ZİRVESİNE KAR YAĞDI

Hava sıcaklığının düştüğü Erzincan'da, kentin yüksek kesimlere kar yağdı. Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence’nin beyaza bürünmüş hali sabah saatlerinde kent merkezinden görüldü.

Yüksek kesimlerde bulunan köylerde kış telaşı erken başladı, sobalar yakıldı.

ARDAHAN İLE KARS'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI

Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ile sis etkili oldu.

Ardahan genelinde etkili olan soğuk hava yükseklerde, kar yağışı ve sise dönüştü. Yağışla Ardahan-Artvin arasındaki 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası beyaza büründü. Yoğun sisin etkili olduğu yaylada, kışı aratmayan manzaralar oluştu.

Kars'ın Kağızman ilçesinin yüksek noktalarında da kar yağışı etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 7 dereceye düştüğü ilçenin yüksek kesimlerine kar yağdı. Kağızman ilçesini çevreleyen dağlar beyaza büründü.

Ayrıca il genelinde de soğuk hava etkisini sürdürüyor.