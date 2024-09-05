Fabrikada feci olay! Çelik borunun altında can verdi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir fabrikada çalışan 48 yaşındaki Ali Kaya, üzerine çelik boru devrilmesi sonucu can verdi.
Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Ali Kaya (48), üzerine çelik boru devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı