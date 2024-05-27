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Faciaya ramak kala! Yıkım sırasında bodrum çöktü: İşçi ölümden döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Faciaya ramak kala! Yıkım sırasında bodrum çöktü: İşçi ölümden döndü
Kahramanmaraş, Onikişubat, Itfaiye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ta iş makinesi, yıkım yaparken zemindeki boşluğa düştü. İş makinası operatörü yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Malik Ejder Mahallesi’nde ağır hasarlı evi yıkan iş makinası bir anda zemindeki bodrum katın çökmesi sonucu yan devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralı operatörü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş makinası bulunduğu yerden çıkarıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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