Çalışmak için tarlaya gideceklerdi! Köylüler kurşuna dizildi: 20 ölü, 22 yaralı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
"13 ülke sınırı" olarak bilinen bölgede saldırılar bitmek bilmiyor. Son olarak Mali'de tarlaya gitmeye hazırlanan köylüler silahlı saldırıya uğradı, ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü 22 kişi de yaralandı.
Mali'de düzenlenen terör saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti. Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Bandiagara bölgesindeki Diallassagou köyü kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
20 ÖLÜ 22 DE YARALI VAR
Tarlaya gitmeye hazırlanan sivillerin hedef alındığı saldırıda, ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
3 ÜLKE SINIRI!
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.
Mali'de 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı