Çalışmak için tarlaya gideceklerdi! Köylüler kurşuna dizildi: 20 ölü, 22 yaralı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Mayıs 2024 04:10 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 04:22 - Güncelleme:

Mali, Terör Saldırısı, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

"13 ülke sınırı" olarak bilinen bölgede saldırılar bitmek bilmiyor. Son olarak Mali'de tarlaya gitmeye hazırlanan köylüler silahlı saldırıya uğradı, ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü 22 kişi de yaralandı.