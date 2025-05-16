Fahrettin Altun'dan İHA ekibine yapılan çirkin saldırıya sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İHA ekibinin İzmir'de CHP lideri Özgür Özel'in yapacağı miting öncesi çirkin saldırıya uğramasına tepki gösterdi. Altun, "Ana muhalefet partisinin bu tür taşkınlıklara kendi içinde bir çözüm bulabilmesini umuyorum" dedi.

Dün saat 14.00 sıralarında, 19 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting yapacağı Gündoğdu Meydanı'nda sahne kurulumu yapılırken vinç kazası yaşandı. Devrilen vinçte bulunan bir işçi yaralandı.

2 GAZETECİ DARBEDİLDİ

Kazayı haber aldıktan sonra olay yerinde giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibinin yaralı işçinin başında toplanan kalabalık bir grup tarafından önce çekim yapmaları engellendi, ardından tehditle birlikte darp edilmeye başlandı. Gözü dönmüş saldırganların tekmeli yumruklu linç girişiminde Muhabir Ali İhsan Çiftçi ve Kameraman Abdurrahman Derici, başlarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin gözü önünde yapılan saldırı sonrası gazeteciler durumu emniyete bildirdi. Polisin olay yerine gelmesi ile saldırganlar kaçarak uzaklaştı. Bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili emniyet birimleri, kaçan diğer saldırganları yakalamak için araştırma başlattı.

ALTUN'DAN SERT TEPKİ

Skandal olay basın dünyasında art arda kınanırken İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sessiz kalmadı. Yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösteren Altun, "Ana muhalefet partisinin miting hazırlıkları sırasında meydana gelen bir kazayı haberleştirmek için görev yaptıkları sırada birtakım saldırganlar tarafından darp edilen ve yaralanan İhlas Haber Ajansı emekçileri muhabir Ali Hasan Çiftçi ve kameraman Abdurrahman Derici’ye geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum" dedi.

İletişim Başkanı Altun'un açıklaması şöyle devam etti: "Saldırganları şiddetle kınıyor, son aylarda sık sık şiddet hadiseleriyle gündeme gelen ana muhalefet partisinin bu tür taşkınlıklara kendi içinde bir çözüm bulabilmesini umuyorum. Gazetecilerimizin şiddetin hiçbir türüyle muhatap olmadan görevlerini yapabilmesi için İletişim Başkanlığı olarak gerekli imkan ve şartları hazırlama görevimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."