Fatih’te başıboş köpekler Ayhan Özçelik'i öldürmüştü! Hastane raporu vahşetin boyutunu ortaya çıkardı

İstanbul Fatih'te başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in hastane raporuna ulaşıldı. Özçelik'in vücudunda saldırıya bağlı 10 santimetrelik kesikler tespit edildi. Sürüklendiğine dair bulgulara rastlandı.

İstanbul'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden 40 yaşındaki Ayhan Özçelik'in hastane raporuna ulaşıldı.

Rapora göre, Özçelik'in vücudunun çeşitli yerlerinde saldırıya bağlı en küçüğü 4, en büyüğü 10 santimetrelik kesikler tespit edildi.

TRT Haber'e göre, yaralarının tamamı temizlenirken sürüklendiğine dair bulgulara rastlandı.

AĞIR YARALI HALDE BULUNMUŞTU

İstanbul Esenler'de yaşayan yüzde 94 zihinsel engelli Ayhan Özçelik Silivrikapı'daki akrabalarını ziyarete gitmişti.

Sokakta yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğramıştı. Çöp toplamaya gelen temizlik işçileri Özçelik'i ağır yaralı halde bulunmuştu.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Özçelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.