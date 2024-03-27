Fatih'te tepki çeken olay! Kadını darp eden telefoncunun dükkanı mühürlendi

İstanbul Fatih’te tartıştığı kadını darp eden dükkan sahibinin iş yeri gece saatlerinde bir grup tarafından talan edildi. Daha sonra dükkan, belediye ekipleri tarafından mühürlenerek ruhsatı iptal edildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Fatih Malta Çarşısı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre telefon ve aksesuar satan Y. Ş. isimli şahıs, telefon kılıfı iade etmek için gelen müşteri kadın ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın dükkan sahibi Y.Ş.’ye tokat attı. Amcasına tokat atıldığını gören A.Ü.Ş., isimli şahıs ise kadını darp etti. Bunun üzerine gece saatlerinde bir grup, dükkana gelerek zarar verdi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, dükkanı mühürleyerek çalışma ruhsatını iptal etti. Olayı gerçekleştiren şüphelinin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosundaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Fatih'te meydana gelen ve bir kadının darp edilirken manevi değerlerimize de küfredilmesi olayının görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştır. Görüntüler toplumumuzda da infiale yol açmış, bunun bir yansıması olarak da işyerinin kepenklerine, olaya tepki gösteren vatandaşlarca çeşitli yazılar yazılmıştır. Emniyet birimlerimizin çalışması sonucunda; Kadını darp ve küfür fiilini işleyen A.Ü.Ş. gözaltına alınmıştır. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan hakkında işlem yapılan şahsın sorgusunda 'işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet görevi yaptırmamak için direnme' suçlarında 11 adet suç kaydını olduğu anlaşılmıştır. Olayın yaşandığı iş yeri, Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir. Dükkanın mülk sahibi olan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, tahliye sürecini başlatmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.