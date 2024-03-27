Emekliye 6 müjde birden geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik yeni indirim ve kampanyalar yapılacağını açıklamasının ardından detaylar belli oldu. Buna göre emekliye ulaşımdan gıdaya, kargodan telefona kadar 6 müjde birden gelecek. İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde emeklilere yönelik özel indirim ve kampanyaların açıklanacağını söylemişti.

Bakan Işıkhan konu hakkında yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin yaşam kalitesini artıracak, fiziksel ve ruhsal sağlık, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı, emekliler yılı kapsamında hayata geçiriyoruz. PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere özel indirimler sağlayacağız. Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarının temellerini atacağız. Bunun gibi emeklilerimize imtiyaz sağlayan birçok uygulamayı emekliler yılı kapsamında günbegün kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

EMEKLİYE 6 MÜJDE BİRDEN GELİYOR

Bakan Işıkhan'ın açıkladığı müjdelerin detayları belli oldu. Sabah'ta yer alan habere göre emekliye 6 müjde birden verilecek. İşte detaylar:



PTT VE PTT KARGO'DAN EMEKLİLERE İNDİRİM

PTT de emeklilerle için kampanyalar hazırlıyor. Bakanlığa bağlı şirketlerden maaş alan emeklilere PTT Kart ile yaptıkları alışverişlerde; gıda ve giyim gibi harcamalarında nakit ücret iadesi yapılıp, PTT Kargo hizmetlerinden de yüzde 20 indirimli yararlanmaları sağlanıyordu.

Bakanlık, bunu tüm vatandaşlara yaygınlaştırmayı planlıyor. Ayrıca, emekliler bakanlığa bağlı şirketlerin bünyesinde bulunan misafirhanelerde yüzde 50, lokal-alakart restoranlarda ise yüzde 20 indirim uygulanarak PTT personeli fiyatlarından yararlandırılacak. Maaşını PTT'ye taşıyanlara, tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanma ve maaşlarını evlerinde almaları gibi birçok avantaj sağlanacak.

SOSYAL TESİSLERDE YÜZDE 50 İNDİRİM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal tesislerini de emeklilere açacak. Emekliler sosyal tesislerden yüzde 50'ye varan oranda indirimli olarak yararlanabilecek.

UÇAK BİLETİNDE YÜZDE 25 İNDİRİM

TÜRK Hava Yolları geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü yolcular için 16 Nisan'a kadar alacakları biletler ile 8-16 Nisan arasındaki yurtiçi uçuşlarında yüzde 25 indirimli seyahat edebileceklerini açıklamıştı. THY yetkilileri, emekliler için de yurtiçi ve yurtdışı indirimleri konusunda çalışmalar yapılabileceği mesajını verdi.

TELEFON FATURASINDA İNDİRİM

İletişim hizmetlerinde de emeklilere yönelik indirimlerin uygulanması için tedbirler alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, engelli, gazi ve şehit yakınları için uygulanan yüzde 25 ek indirim uygulanmasının benzeri bir avantajın hayata geçirilmesini de mobil operatörlerden talep etti. Mobil iletişim hizmetlerinde emekliler için indirim uygulanması da sağlanacak.

TARIM KREDİ'DEN ÖZEL KART

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri de emeklilerle ilgili hazırlıklara başladı. Türkiye genelindeki 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında emeklilerin kullanılacağı özel bir kart çıkarılması planlanıyor. Bu kartla emekliler haftanın belirli günlerinde belirli ürünleri ek indirimlerle alabilecek.

HIZLI TRENDE YÜZDE 10 İNDİRİM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık olarak tüm ulaşım ve iletişim hizmetlerinde emeklilere yönelik bir dizi indirim ve ayrıcalık sağladıklarını açıkladı. Buna göre, demiryollarında seyahat edecek tüm emeklilere yüksek hızlı trenler dâhil tüm ticari hatlarda yüzde 10 indirim uygulanacak.