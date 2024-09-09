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Feci kaza! Astsubay motosikletiyle yolcu otobüsünün altına girdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de motosikletiyle otobüsün altında kalan 24 yaşındaki astsubay Ömür Kaygusuz hayatını kaybetti. Kaygusuz’un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılacak işlemlerin ardından cenazenin Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kayan 24 yaşındaki astsubay Ömür Kaygusuz hayatını kaybetti.

Feci kaza! Astsubay motosikletiyle yolcu otobüsünün altına girdi - 1. Resim

Kaygusuz aynı istikamette seyreden yolcu otobüsünün altına girdi. Otobüsün altında yaklaşık 80 metre sürüklenen Kaygusuz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci kaza! Astsubay motosikletiyle yolcu otobüsünün altına girdi - 2. Resim

Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından otobüs şoförü M.T. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Ömür Kaygusuz'un cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılacak işlemlerin ardından cenazenin Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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