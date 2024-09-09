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İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda okula başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda okula başladı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de 2020'nin Ekim ayında meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı yıkılmıştı. Enkaz altında kalan küçük Ayda, 91 saat sonra kurtarılmıştı. Türkiye'nin merak ettiği Ayda, bugün okula başladı.

2020'de meydana gelen İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı yıkılmıştı. Enkaz altında 91 saat mücadele den Ayda, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtulmuştu. Küçük Ayda bugün okula başladı.

İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda okula başladı - 1. Resim

ENKAZ ALTINDAN 91 SAAT SONRA KURTULMUŞTU

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında annesi Fidan Keskin Gezgin'i kaybeden, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 91 saat sonra kurtarılan Ayda, hayatını babası Uğur Gezgin ve ağabeyi 13 yaşındaki Atakan Gezgin ile sürdürüyor.

3 yıl anaokuluna giden Ayda, ilkokula başladı. Bornova'daki özel bir okulda eğitim ve öğretim hayatına başlayan Ayda'yı ilk gününde babası Uğur Gezgin ve abisi Atakan Gezgin yalnız bırakmadı.

İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda okula başladı - 2. Resim

KÜÇÜK AYDA ANNESİNİ UNUTAMIYOR

Baba Uğur Gezgin, kızının ilkokula başladığı için heyecanlı olduğunu söyledi. Ayda'nın psikolog desteği almaya devam ettiğini hatırlatan baba Gezgin, "Her şey yolunda. Annesini özlüyor. Fotoğraflar ve videolarla annesini anıyoruz. Kızıma annesinin vefat ettiğini ilk başlarda söyledik. Zaman zaman beraber eşimin mezarına gidiyoruz. Kızım annesini unutmuyor." dedi.

Gezgin, geçen hafta 3 gün okulda oryantasyon süreci olduğunu, Ayda'nın yeni öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştığını anlattı. Baba Gezgin, İzmir depreminin ardından ailesinin yanında olan herkese teşekkür etti.

İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda okula başladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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