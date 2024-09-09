Sinop'ta feci kaza! Kontrolden çıkan araç kanala devrildi, ölü ve yaralılar var

Sinop'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki su kanalına devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Elazığ'da ambulans kaza yaptı, yaralılar var

Elazığ'da ambulans kaza yaptı, yaralılar var

A.Ü. idaresindeki otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Üzümlü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.D, K.Ü, N.Ö. ve T.Ö. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.D, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.