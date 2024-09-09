Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sinop'ta feci kaza! Kontrolden çıkan araç kanala devrildi, ölü ve yaralılar var

Sinop'ta feci kaza! Kontrolden çıkan araç kanala devrildi, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sinop&#039;ta feci kaza! Kontrolden çıkan araç kanala devrildi, ölü ve yaralılar var
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sinop'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki su kanalına devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

A.Ü. idaresindeki otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Üzümlü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.D, K.Ü, N.Ö. ve T.Ö. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.D, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Vietnam'ı Yagi Tayfunu vurdu! 21 kişi öldü, 229 kişi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elazığ'da ambulans kaza yaptı, yaralılar var - GündemElazığ'da ambulans kaza yaptı, yaralılar varBolu'da soda yüklü tır devrildi! Yol trafiğe kapandı... - GündemBolu'da soda yüklü tır devrildi! Yol trafiğe kapandı...Elazığ'da kan donduran olay! Polisin çevirdiği arabadan ceset çıktı - GündemPolisin çevirdiği arabadan ceset çıktıAilesinin şüphesi acı gerçeği ortaya çıkardı! 25 yaşındaki genç tırda ölü bulundu - GündemAilesinin şüphesi acı gerçeği ortaya çıkardı!Hem şehit hem de baba oldu! Acı haberi alan hamile eş fenalaşınca doğum yaptı... - Gündem4 yiğit gitti! Geride gözü yaşlı aileler kaldıCem Küçük: "Teğmenler laik sistemi koruyacağız diye kılıç çekemez" - GündemTeğmenler laik sistemi koruyacağız diye kılıç çekemez
Sonraki Haber Yükleniyor...