Sinop'ta feci kaza! Kontrolden çıkan araç kanala devrildi, ölü ve yaralılar var
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Sinop'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki su kanalına devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
A.Ü. idaresindeki otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Üzümlü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.D, K.Ü, N.Ö. ve T.Ö. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan H.D, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı