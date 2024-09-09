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Elazığ'da ambulans kaza yaptı, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Elazığ&#039;da ambulans kaza yaptı, yaralılar var
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulansın şarampole yuvarlandı. Kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu 25’inci kilometresi Yalındamlar köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans, şarampole devrildi.

Elazığ'da ambulans kaza yaptı, yaralılar var - 1. Resim

3 SAĞLIKÇI YARALANDI

Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Elazığ'da ambulans kaza yaptı, yaralılar var - 2. Resim

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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