Elazığ'da ambulans kaza yaptı, yaralılar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulansın şarampole yuvarlandı. Kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu 25’inci kilometresi Yalındamlar köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans, şarampole devrildi.
3 SAĞLIKÇI YARALANDI
Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı