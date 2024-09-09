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Hem şehit hem de baba oldu! Acı haberi alan hamile eş fenalaşınca doğum yaptı...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hem şehit hem de baba oldu! Acı haberi alan hamile eş fenalaşınca doğum yaptı...
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tunceli'de görev esnasında zırhlı araç devrildi. Kazada Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş şehit oldu. Acı haber ailelere ulaştı. Orhan Burak Büyükçaylı'nın 8 aylık hamile eşi Gizem Büyükçaylı fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadının doğum yaptığı öğrenildi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesi Kuşluca köyü mevkiinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şehitlerden Ispartalı Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı’nın (34) acı haberi Isparta’nın Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi.

Hem şehit hem de baba oldu! Acı haberi alan hamile eş fenalaşınca doğum yaptı... - 1. Resim

Şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı’nın yaşadığı apartmanın son katındaki dairenin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Isparta Belediyesi tarafından da apartmanın önüne taziye çadırı kuruldu.

Hem şehit hem de baba oldu! Acı haberi alan hamile eş fenalaşınca doğum yaptı... - 2. Resim

ACI HABERİ ALDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Eşinin Tunceli'de görev yapması ve 8 aylık hamile olması dolayısıyla Balıkesir'deki ailesinin yanında yaşayan Gizem Büyükçaylı, hayat arkadaşının şehadet haberini aldı.

Hem şehit hem de baba oldu! Acı haberi alan hamile eş fenalaşınca doğum yaptı... - 3. Resim

Bunun üzerine fenalaşan Gizem Büyükçaylı, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisine kaldırıldı.

Hem şehit hem de baba oldu! Acı haberi alan hamile eş fenalaşınca doğum yaptı... - 1. Resim

ŞEHİDİN OĞLU OLDU

Sezaryenle doğuma alınan Büyükçaylı, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Hem şehit hem de baba oldu! Acı haberi alan hamile eş fenalaşınca doğum yaptı... - 5. Resim

Gizem Büyükçaylı'nın Karesi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan baba evine de Türk bayrağı asıldı.

Hem şehit hem de baba oldu! Acı haberi alan hamile eş fenalaşınca doğum yaptı... - 5. Resim

GÖREVE BAŞLAYALI 2 SENE OLMUŞTU

Tunceli'de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyünde yaşayan ailesine oğullarının şehit olduğu haberi yetkililerce verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın bekar olduğu ve 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

Hem şehit hem de baba oldu! Acı haberi alan hamile eş fenalaşınca doğum yaptı... - 6. Resim

ŞEHİT ATEŞİ ZONGULDAK'A DÜŞTÜ

Zonguldaklı Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, kaza sonrası kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü, acı haber ailesine ulaştı. 
4 kardeşi bulunan Eroğlu'nun babası Ali ile annesi Hafize Eroğlu acı haberle yıkıldı.

Hem şehit hem de baba oldu! Acı haberi alan hamile eş fenalaşınca doğum yaptı... - 7. Resim

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş, Karadeniz Bölge Komutanı Albay Ahmet Öztürk ve Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dinler, Türk Bayrağı asılan taziye evini ziyaret ederek şehit ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Vatandaşlar da şehidin baba evine gelerek taziyelerini bildirdi.

Hem şehit hem de baba oldu! Acı haberi alan hamile eş fenalaşınca doğum yaptı... - 8. Resim
Şehidin naaşının askeri törenin ardından yarın Ormanlı beldesi Ortacı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Hem şehit hem de baba oldu! Acı haberi alan hamile eş fenalaşınca doğum yaptı... - 9. Resim

Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş (27) şehit oldu. Şehit Kızılateş'in Tokat Bedestenoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına haberi askeri yetkililer verdi. Evinin balkonuna Türk bayrağı asılırken sağlık ekipleri mahallede hazır bekletildi. Şehit Kızılateş'in naaşı yarın ikindi namazı müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Hem şehit hem de baba oldu! Acı haberi alan hamile eş fenalaşınca doğum yaptı... - 10. Resim
Baba Tacettin ve anne Gülten Kızılateş'in 1 erkek, 3 kız çocuğu olduğu, ayrıca şehit Doğan Kızılateş'in de bekar olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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