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Tunceli'de askeri araç devrildi! 4 asker şehit oldu

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Tunceli&#039;de askeri araç devrildi! 4 asker şehit oldu
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker ağır yaralandı.

Tunceli'de zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker ağır yaralandı.

Kaza, Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 JAA 408 plakalı zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kazada 3 asker olay yerinde şehit olurken, 2 asker ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye helikopterle asker, 112, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Tunceli'de askeri araç devrildi! 4 asker şehit oldu - 1. Resim

Yaralı 2 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir asker daha şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tunceli'de askeri araç devrildi! 4 asker şehit oldu - 2. Resim

"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET; AİLELERİNE, KAHRAMAN JANDARMA TEŞKİLATIMIZA VE MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Konuyla ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Milletimizin başı sağ olsun. Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun” dedi.

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