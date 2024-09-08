Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
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Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti.
Korkunç kaza Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gerçekleşti.
Kazaya, Değirmendere mevkisinde 3 araç karıştı.
Kaza sonucu Kayseri yönüne giden otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı