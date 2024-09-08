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Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti. 

Korkunç kaza Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gerçekleşti. 

Kazaya, Değirmendere mevkisinde 3 araç karıştı. 

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti - 1. Resim

Kaza sonucu Kayseri yönüne giden otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti - 2. Resim

Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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