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Fed tutanakları yayımladı, altın yön değiştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fed tutanakları yayımladı, altın yön değiştirdi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir sonraki faiz kararına ışık tutabilecek Fed tutanakları yayımlandı. Tutanakların, son verilerin enflasyonun düştüğüne dair güveni desteklemediğini göstermesi altın fiyatlarını ters etkiledi. Ons altın tutanakların ardından yönünü aşağı çevirdi.

Politika faizinin değiştirilmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutan Fed, karara ilişkin tutanakları yayımladı. Fed tutanaklarındaki enflasyon vurgusu Haziran ayında faiz indirimi beklentilerini azlatması, yükselişe geçen Ons altın yönünü aşağı çevirdi.

ENFLASYONUN İNDİĞİNE DAİR GÜVEN ARTMADI

Tutanaklar, son verilerin enflasyonunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Yetkililer genel olarak yüksek enflasyonun kalıcılığı konusundaki belirsizliklere işaret etti ve son verilerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşünü dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

FAİZ İNDİRMEK İÇİN ORTAM UYGUN DEĞİL

Fed yetkilileri enflasyonunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğüne dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranlarını düşürmenin uygun olacağını öngörmediği aktarıldı.

Tüm Fed yetkililerinin mevcut ekonomik koşullar, ekonomik aktivite ve enflasyon görünümü ile risk dengesi ışığında faiz oranının mevcut seviyesinde tutulmasının uygun olduğuna karar verdi

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Tutanaklarda, politika faizinin sıkılaşma döngüsünde muhtemelen zirvede olduğu yinelendi. Neredeyse tüm Fed yetkililerinin ekonominin genel olarak bekledikleri gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında para politikasını daha az kısıtlayıcı bir duruşa taşımanın uygun olacağı görüşünde olduğu ifade etti.

Fed'in gelecek toplantısı 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Fed tutanakları yayımladı, altın yön değiştirdi - 1. Resim

ONS ALTIN YÖN DEĞİŞTİRDİ

2365 doları görerek tüm zamanların rekorunu kıran Ons altın, bugün piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ABD TÜFE rakamlarıyla düşüşe geçti. 2350 doların altına inen Ons altın Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından 2330 doların altına indi. 

Ons altın yazım itibarıyla 2329.58 dolardan fiyatlanıyor. Gram altın ise bugün 40 TL'lik bir düşüş yaşadı. 2448 TL'yi gören altının gramı, Ons altındaki düşüşle 2407 TL'ye kadar indi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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