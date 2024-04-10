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ABD enflasyon verisi açıklandı, altın sert düştü

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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ABD enflasyon verisi açıklandı, altın sert düştü

Ekonomi Haberleri  / Ajanslar

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Verinin açıklanmasının ardından altının gram fiyatı 22 lira birden düştü.

Enflasyon şubatta yıllık yüzde 3,2 olarak tahminleri aşmış, bu da Fed’den faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine neden olmuştu.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Ajanslar
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