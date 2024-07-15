FETÖ ile mücadele ilk günkü kadar diri! Zaafa kapılmak yok, temizlik sürüyor...

Darbeyi bastıran Türkiye, 40 yıl boyunca devletin iliklerine sızan FETÖ’ye karşı amansız mücadele başlattı. 705 bin 172 kişiye adli işlem yapıldı. 125 bin 456 kişi mahkûm oldu. Hainlerin ayağa kalkmasını önlemek için TSK ve yargı başta olmak üzere bütün kurumlardaki temizlik kararlı şekilde sürüyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı bedenini kurşunlara siper ederek millî iradeye sahip çıkan Türk milletinin 15 Temmuz direnişinin üzerinden 8 yıl geçti. Aradan geçen zamana rağmen FETÖ ile mücadele ilk günkü gibi aynı hassasiyet ve kararlılıkta sürdürülüyor. ‘Ankesörlü telefon’, ‘ByLock’ gibi gizli haberleşme sistemleri çözülmeye devam ettikçe kripto FETÖ’cüler tek tek yakalanıyor.

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289 DARBE DAVASI KARARA BAĞLANDI

Kamudaki kapsamlı FETÖ temizliği halen devam ederken, 8 yıllık sürede TSK’dan 23 bin 859 personel ihraç edildi. 2 bin 292 personelin rütbesi geri alınırken, açığa alınan ve geçici görevden uzaklaştırılan personel sayısı ise 245 oldu. Emniyette ihraç edilenlerin sayısı ise 40 bini buldu. 2016 yılında 16 bin 176 hâkim ve savcı görev yapıyordu. HSK tarafından yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda FETÖ ile irtibat veya iltisakı tespit edilen 4 bin 6 kişi ihraç edildi. 2 yıl süren OHAL döneminde ise toplamda 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edildi.

8 yıllık sürede 289 fiilî darbe davasının tamamı karara bağlandı. Fiilî darbe davaları ile ilgili şu ana kadar, 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi hakkında müebbet, 1891 kişi hakkında süreli hapis cezası olmak üzere toplamda 4 bin 891 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildi. Aynı zamanda bu davalarda; 2 bin 870 beraat, 964 kişi hakkında da ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

23 BİN KİŞİ YARGILANIYOR

Genel olarak ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 705 bin 172 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 61 bin 796’sı hakkında soruşturmalar, 23 bin 52’si hakkında ise yargılamalar ilk derece mahkemeleri nezdinde devam ediyor. Sonuçlanan kararlara göre ise, 125 bin 456 kişi hakkında mahkûmiyet, 33 bin 215 kişi hakkında ise çeşitli kararlar verildi. Ayrıca soruşturmalar sonucunda, 357 bin 205 kişi hakkında takipsizlik, yargılama sonucunda ise 104 bin 448 kişi hakkında beraat kararı alındı. Şu anda ceza infaz kurumlarında, 10 bin 365’i hükümlü olmak üzere toplam 13 bin 251 FETÖ’cü bulunuyor.

FETÖ ELEBAŞININ 7 KEZ İADESİ İSTENDİ

FETÖ elebaşı hakkında bugüne kadar 7 iade talebi ABD makamlarına gönderildi. Bu taleplerle 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere FETÖ elebaşının 27 suçtan Türkiye’ye iadesi istendi. Yurt dışında bulunan FETÖ üyelerinin Türkiye’ye iadeleri konusunda tüm girişimleri eksiksiz bir şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda, FETÖ mensupları hakkında 115 ülkeye gönderilen iade talep sayısı 1774, iadesi talep edilen kişi sayısı ise 1637. Bu talepler üzerine 132 kişi, çeşitli ülkeler tarafından sınır dışı edilerek veya iade talebi kabul edilerek Türkiye’ye teslim edildi.

FETÖ’NÜN MALİ YAPILANMASINA KISKAÇ! MASAK ENSELERİNDE

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY’nin finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında, 2023 yılı sonuna kadar 471 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin yurt dışı muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı/bilgi talebi yapıldı. 35 sağlık kurum ve kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Devralındığındaki toplam aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira seviyesinde olan 784 şirket, TMSF’nin yönetimine geçti. Bugüne kadar alınan 3 adet mal varlığı dondurma kararında FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında toplam 655 kişinin yurt içindeki mal varlığı donduruldu. Öte yandan toplam 203 kişi hakkında yabancı ülkelerdeki mal varlıklarının dondurulması talebi ilgili ülkelere iletildi. FETÖ/PDY kapsamında dondurulan mal varlığı değerleri 3 milyar 505 milyon 877 bin 288 lira, 2 milyon 93 bin 636 dolar, 263 bin 487 avro, 106,77 gram altın oldu. Bu kapsamda, 739 gayrimenkul, 66 araç ile 1 yat ve 125 ticari sicil kaydı da yer aldı. MASAK, 2023 sonuna kadar FETÖ/PDY kapsamında 80 bin 51 analiz dosyasını tamamlarken, bu dosyalar kapsamında toplam 318 bin 99 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlediği analiz raporlarını adli makamlara sundu.