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15 Temmuz'un çocuk şehitleri! Darbecilere karşı sıradağlar gibi durdular

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
15 Temmuz&#039;un çocuk şehitleri! Darbecilere karşı sıradağlar gibi durdular
15 Temmuz Destanı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Demokrasi Destanı 8. yılında. Türk halkının 21. yüzyılda yaşadığı en büyük badire; mermiler, tanklar, helikopterler ve uçaklara karşı başıyla gövdesiyle siper olan şanlı şehitlerin kahramanlıklarıyla püskürtüldü. 251 vatandaşımızın şehit olduğu şanlı direniş gecesi, çocuk kahramanların istikbalini hiçe sayarak darbeye karşı verdikleri mücadelelere sahne oldu. Onlar, FETÖ'cü teröristlere karşı "sıradağlar" gibi durarak vatanlarını müdafaa etti.

15 Temmuz Demokrasi Destanı'nın üzerinden tamı tamına 8 yıl geçti. Türk milletinin 21. asırdaki egemenlik mücadelesi olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü teröristler, Mehmetçiğin üniforma ve silahlarını gasp ederek halkın üzerinde kullandı.

Türk milletinin tek vücut halinde başlattığı şanlı direnişte 251 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 700'ü aşkın vatan evladı da gazilik mertebesiyle şereflendi. Türk halkının tankların altında ezilmek pahasına vatanını çiğnetmediği o gece, çocuk kahramanlara da tanıklık etti.

15 Temmuz'un çocuk şehitleri! Darbecilere karşı sıradağlar gibi durdular - 1. Resim

15 TEMMUZ'DA ÇOCUK ŞEHİTLER!

Türk halkının adına destan ve marşlar yazdığı 15 Temmuz gecesi, çocuk şehitlerin kahramanlıklarına sahne oldu. 1999 doğumlu Abdullah Tayyip Olçok, darbecilere karşı babasının ısrarına rağmen meydanlara akın etti. 

Olçok, babasıyla birlikte Boğaziçi Köpürüsü'ne yürüdü, askerleri ikna etmeye çalıştılar. Fakat asker üniformalı teröristler önce babasını sonra kendisini zırh delici mermilerle şehit etti.

15 Temmuz'un çocuk şehitleri! Darbecilere karşı sıradağlar gibi durdular - 2. Resim

DARBECİLERE KARŞI SIRADAĞLAR GİBİ DURDULAR

Engin Tilbaç henüz 16 yaşındaydı. Cuntacıların ülkeyi işgal etmeye çalıştığı o gece, darbe girişimini protesto ederken tankın işgaline geçit vermek istemedi. O esnada tankın altında kalarak şehit düştü.

Özgür Mustafa Karasakal da Tilbaç ile aynı yaştaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine babası ve kuzeni ile birlikte Kızılay'a yürüdü. Darbeci askerlerin helikopterle açtığı amansız ateşlerin hedefi olarak şehitlik mertebesine erişti.

15 Temmuz'un çocuk şehitleri! Darbecilere karşı sıradağlar gibi durdular - 3. Resim

VATAN İÇİN İSTİKABALLERİNİ HİÇE SAYDILAR

Mahir Ayabak henüz 17 yaşındaydı. Şanlı direniş gecesinde çalıştığı pastaneden ayrılarak Atatürk Havalimanı'na gitti. Darbecilere karşı direnişe geçen Ayabak, FETÖ'nün emrindeki askerlerin açtığı ateşlerle şehit oldu.

Uhud Kadir Işık asker olmak istiyordu. Kara Harp Okulu’nda astsubaylık sınavına girdiği gün Türkiye işgal edilmek istendi. 17 yaşındaki Işık, Meclis’in önünde yaralılara yardım ederken üniformalı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehadete erişti.

15 Temmuz'un çocuk şehitleri! Darbecilere karşı sıradağlar gibi durdular - 4. Resim

ONLARI EN İYİ GÖKYAY'IN ŞİİRİ ANLATIYOR!

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıldönümüne kahraman çocuk şehitlerimizin anılarını hatırlatarak girdik. Onlar istikballerinden vazgeçtiler, vatan için gövdelerini siper ettiler. Merhum vatan şairi Orhan Şaik Gökyay'ın yazdığı şu mısralar, onların anılarını her daim yeniden canlandırıyor:

"Bu vatan toprağın kara bağrında,

Sıradağlar gibi duranlarındır.

Bir tarih boyunca onun uğrunda,

Kendini tarihe verenlerindir."

15 Temmuz'un çocuk şehitleri! Darbecilere karşı sıradağlar gibi durdular - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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