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Bu millet boyun eğmez! İhaneti ve şehadeti aynı anda yaşadığımız 15 Temmuz Destanı 8 Yaşında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu millet boyun eğmez! İhaneti ve şehadeti aynı anda yaşadığımız 15 Temmuz Destanı 8 Yaşında

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FETÖ’ye karşı canıyla, kanıyla demokrasiyi savunan Türkiye, o gece dünyaya “Bu vatana kimse el uzatamaz” mesajı verdi.

Sarsılmaz imanlarıyla FETÖ’cü hainlere geçit vermeyen, kanlarıyla destan yazan kahramanlar dualarla yâd ediliyor. FETÖ ihanetinin üzerinden 8 yıl geçti.

UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ

Milletin tankı, silahı ve uçaklarıyla milleti hedef alan FETÖ’nün katilleri, 15 Temmuz 2016’da asrın tokadını yemişti. Tarihte eşi benzeri görülmeyen büyük direnişin yıl dönümünde acı ve gururu birlikte yaşıyoruz. 251 şehit verdiğimiz o gece, darbecilere karşı destan yazan ruh, bugün sınırımızda ‘teröristan’ hayali kuranların da korkulu rüyası.

Türkiye, ihanetin yıl dönümünde aynı kararlılıkla demokrasiye ve iradesine sahip çıkıyor.  Bugün yurdun dört bir yanında ve dış temsilciliklerde törenler düzenlenecek.

Vatan için canını feda eden kahramanlar  anılacak. On binler meydanlara akacak.  Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 90 bin camide bu gece saat 00.13’te salalar okunacak. Ayrıca şehir merkezlerindeki büyük camilerde, halkın geniş katılımıyla okunan hatm-i şeriflerin duası yapılacak.  

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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