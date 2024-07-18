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FETÖ'cü hainler gün yüzü görmeyecek! 138’er defa ağırlaştırılmış müebbet

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
FETÖ&#039;cü hainler gün yüzü görmeyecek! 138’er defa ağırlaştırılmış müebbet

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında sanıklara verilen mahkûmiyet hükümlerini onadı. Böylelikle aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı orgeneral Akın Öztürk’ün de olduğu sözde ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyesi 17 kişi hakkındaki 138’er defa ağırlaştırılmış müebbet cezaları kesinleşmiş oldu.

Ayrıca Daire, olay tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaverliğini yapan eski kurmay albay Ali Yazıcı’ya “anayasayı ihlal” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsi uygun buldu.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’ın yaveri eski yarbay Levent Türkkan’ın aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da onandı.

Kalkışma gecesi Ankara Etimesgut’taki Zırhlı Birlikler’e giderek buranın yönetimini ele geçirmeye çalışan ve “Tanklar ateş ede ede çıkacak” emrini veren eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker de ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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