FETÖ'cü hainler gün yüzü görmeyecek! 138’er defa ağırlaştırılmış müebbet

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Temmuz 2024 06:05 - Güncelleme: 18 Temmuz 2024 06:13 - Güncelleme:

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasında sanıklara verilen mahkûmiyet hükümlerini onadı. Böylelikle aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı orgeneral Akın Öztürk’ün de olduğu sözde ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyesi 17 kişi hakkındaki 138’er defa ağırlaştırılmış müebbet cezaları kesinleşmiş oldu.