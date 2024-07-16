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Yurt dışına kaçmak istediler! 6 FETÖ üyesi tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Türkiye, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. ABD bayraklı yelkenli tekneyle yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan 8 FETÖ üyesinden 6'sı tutuklandı.

Türkiye, 15 Temmuz 2016'da darbe yapmaya kalkışan bölücü terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. 14 Temmuz sabahı İzmir'de valilik ve MİT kontrolünde gerçekleştirilen operasyonda Çeşme Alaçatı Körfezinden kaçmak isterken gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

6 FETÖ ÜYESİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem kaydı bulunan 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. İzmir Valiliğimiz, MİT Bölge Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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