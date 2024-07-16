CİA Direktörü resmen doğruladı! Saldırgan Trump'a ateş açarken polis binadaymış

Eski Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminde ABD gündemini sarsan yeni bir detay ortaya çıktı. ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, saldırgan çatıdayken polisin binanın içinde bulunduğu bilgisini doğruladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde uğradığı suikast girişimiyle ilgili dünya gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.

ABD Gizli Servis (CİA) Direktörü Kimberly Cheatle, Trump'ın uğradığı suikast girişimine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Miting esnasında saldırgan Thomas Matthew Crooks'un ateş açtığı binada neler yaşandığı Cheatle tarafından kayıtlara geçti.

SALDIRGAN ATEŞ AÇARKEN POLİS BİNADAYMIŞ!

Trump'a yapılan suikast girişimi için ABC News'a verdiği demeçte, "Bu kabul edilemez ve bir daha yaşanmaması gereken bir şey" diyen Cheatle, yerel güvenlik güçlerine yönelik dikkat çeken bir detayı açıkladı.

Cheatle, saldırgan çatıdayken polisin binanın içinde bulunduğunu doğruladı. Cheatle, "O binada yerel polis yetkilileri vardı. Bölgede binanın dış çevresinden sorumlu polis bulunuyordu" dedi.

"ÇOK KISA BİR SÜRE" DEDİ

Silahlı saldırganın ateş açmadan önce çevrede bulunanlarca görüldüğü ve potansiyel şüpheli olarak tanımlandığı yönündeki yorumlara yanıt veren Cheatle, saldırganın görülmesi ile ateş açması arasında "çok kısa bir süre" geçtiğini kaydetti.

Cheatle, "Henüz bütün ayrıntılara sahip değilim ama çok kısa bir süreydi. O kişiyi aramak, bulmak, kimliğini tespit etmek ve nihayetinde etkisiz hale getirmek çok kısa bir süre içinde gerçekleşti." diye konuştu. İlgili Haberler İsrail'den BM'ye ait okulda katliam! Can kaybı artıyor, onlarca yaralı var

TRUMP'A SİLAHLI SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.