Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor! Milyonların beklediği açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Trump'a yönelik suikast girişimi dünyadaki mevcut kırılganlıkları ortaya sermiştir. Saldırıyı tekrar lanetliyor ve Trump'a ülkem adına geçmiş olsun diliyorum" sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Külliye'de düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

AŞURE GÜNÜNÜ TEBRİK ETTİ

Sözlerimin hemen başında aziz milletimin ve tüm Müslümanların bugün idrak ettiğimiz Aşure gününü canı gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek ay ve gün vesilesiyle tutulan oruçların yapılan ibadetlerin Hak katında kabul olmasını gönülden niyaz ediyorum.

Muharrem ayı rahmet merhamet ve lütuf ayıdır. Bu ay Kerbela hadisesi sebebiyle bizim için aynı zamanda hüzün ve keder ayıdır. Peygamberimizin cennet gençlerinin efendileri olarak tarif ettiği torunu Hazreti Hüseyin ehlibeytten 72 müminle beraber bugün şehit edilmiştir. Pir Sultan Abdal Hazreti Hüseyin'i ve Kerbela'yı şöyle anlatır; Hak için kendini kurban eyleyen Şah-ı Merdan oğlu İmam Hüseyin cümle erenlere ferman eyleyen erenler Serdar'ı İmam Hüseyin. Evet yaklaşık 14 asırdır yüreklerimizde dinmeyen sızı hepimizin bütün İslam coğrafyasının bütün Müslümanların ortak yarası ortak acısıdır.

"MUHABBETE VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Kerbela faciasının 1385'inci yıldönümünde şehitlerin sultanı Hazreti Hüseyin efendimizi ve yarenlerini bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. İnşallah bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde sevgili canları misafir edecek Mah-ı Muharrem oruç açma lokması vesilesiyle aynı sofra etrafında gönüllerimizi birleştireceğiz. Kerbela katliamı üzerinden bizi bölmek aramıza nifak ve fitne tohumları serpmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Devlet ve millet olarak İslam alemini ilgilendiren her meselede olduğu gibi Kerbela olayında da birleştirici tutumumuzu korumaya devam edeceğiz. Önceki sene kurduğumuz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız bu noktada gerçekten anlamlı roller üstleniyor. Cemevlerinin inşası bakımı elektrik su ve gaz ücretlerinin ödenmesinden Alevi Bektaşi inanç önderlerinin istihdamına kadar geniş bir yelpazede pek çok hizmeti artık devletimiz sunuyor. Alevi Bektaşi kardeşlerimizle yakın istişare halinde olmayı sürdüreceğiz. Aşure gününün başta Alevi Bektaşi vatandaşlarımız olmak üzere bütün milletimiz için barışa kardeşliğe ve muhabbete vesile olmasını diliyorum.

"HER TÜRLÜ YATIRIMA KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIKTIR"

Son kabine toplantımızdan bugüne dış siyasette yoğun ziyaret trafiğimiz oldu. BYD ile toplam tutarı 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi karşılıklı irademizin en güzel örneğidir. Bu tür yatırım ortaklıklarıyla ikili ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Her zaman söylediğim gibi ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma kapımız sonuna kadar açıktır.

UFEYA'YA "MERİH" TEPKİSİ

UEFA'nın Merih Demiral'a uyguladığı haksız ceza, şampiyonaya gölge düşürmüştür. Bir diğer sınavımız Paris 2024 olimpiyat oyunlarıdır. Sporcularımızdan Tokyo'da elde ettikleri tarihi başarıyı Paris'te çok daha ileri seviyelere taşımalarını bekliyorum. Paris Olimpiyatları’nda yarışacak sporcularımıza şimdiden üstün başarılar diliyorum.

NATO'YA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

9-11 tarihleri arasında Vaşington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'nin NATO içerisinde önemini tekrar ortaya koymuştur. Müttefiklerden beklentilerimizi ifade ettik. Müttefiklerimiz tarafından ülkemize adeta bin bir nazla verilen silahlar, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor. Bunların ittifak ruhu ile bağdaşmadığı açıktır. Temaslarımızdan bunları söyledik.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Arzu ettiğimiz işbirliğinin çok uzağındayız. Müttefiklerimiz tarafından ülkemize binbir nazla verilen silahlar bakıyorsunuz bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor. DEAŞ'la mücadele küspesi altında PKK'nın Suriye'ye koluna gönderilen binlerce tır dolusu silah ve mühimmatı saymıyorum bile.

İSRAİL'E SERT SÖZLER!

İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe, biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİNE TEPKİ

Türkiye olarak mevcut İsrail yönetimini ateşkese zorlamak için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Trump'a yönelik suikast girişimi dünyadaki mevcut kırılganlıkları ortaya sermiştir. Saldırıyı tekrar lanetliyor ve Trump'a ülkem adına geçmiş olsun diliyorum.