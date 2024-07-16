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Beyaz Saray'a suikast tepkisi! Trump'ın ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı

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Beyaz Saray&#039;a suikast tepkisi! Trump&#039;ın ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı

Dünya Haberleri

Eski Başkan Donald Trump'ın miting esnasında uğradığı suikast girişiminin ardından ABD'de sular durulmuyor. Donald Trump'ın Kampanya Direktörü Luis Quinonez, Beyaz Saray'ın suikast girişimini "meydana gelen olay" şeklinde tanımlamasına tepki göstererek, "Başkan Trump'ın her gün çok sayıda ölüm tehdidi aldığını biliyorduk" açıklamasında bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde uğradığı suikast girişiminin ardından dünya gündemine bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

Suikast girişimin ardından ilk kez yapılan seçim anketinde ABD Başkanı Joe Biden'a fark atan Trump'ın suikast öncesinde ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı. Haberi Trump'ın danışmanı duyurdu.

"ÖLÜM TEHDİDİ ALDIĞINI BİLİYORDUK"

Eski Başkan Trump'ın Kampanya Direktörü Luis Quinonez, ABD'de yaşanan suikast girişiminin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Quinonez, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın her gün çok sayıda ölüm tehdidi aldığını biliyorduk. Söylemlerinden rahatsız olduğu için ailesini ve kendisini ölümle tehdit ediyorlar" dedi.

Beyaz Saray'a suikast tepkisi! Trump'ın ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı - 1. Resim

BEYAZ SARAYA "OLAY" TEPKİ!

"Bu sabah bile Beyaz Saray yönetimi suikast girişimini 'meydana gelen olay' diye tanımladı" diyen  Quinonez, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Beyaz Saray'ın durumu bu şekilde tanımlamaması, orada ölen ve yaralanan insanlara hakarettir"

Beyaz Saray'a suikast tepkisi! Trump'ın ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı - 2. Resim

TRUMP'A SİLAHLI SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Beyaz Saray'a suikast tepkisi! Trump'ın ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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