İsrail'den BM'ye ait okulda katliam! Can kaybı artıyor, onlarca yaralı var

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail, yine sivillerin sığındığı bir okulu hedef aldı. Birkaç gün içerisinde 100'lerce Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail, Nuseyrat Kampı'ndaki BM'ye ait okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 23 sivilin hayatını kaybettiği ve 10'larca Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarla Gazze'yi yerle bir ederek Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi. Savaşın yayılma riski iyice arttı.

Gazze'de 10 binlerce masum Filistinli sivili katleden ve günlerdir aralıksız saldırılarını sürdüren İsrail'den yeni bir katliam daha geldi.

YİNE OKULU HEDEF ALDI!

Gazze Hükümeti, İsrail ordusunun Nuseyrat Kampı'nda yer alan Birleşmiş Milletler’e (BM) ait Al Razi Okulu’na saldırı düzenlediğini açıkladı.

BM'ye ait Filistinli sivillerin sığındığı okula düzenlenen saldırıda en az 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 10'larca yaralının olduğu belirtildi.

SALDIRILARDA KİMYASAL SİLAH DETAYI

İsrail'in günlerdir Gazze'deki Filistinli sivillerin sığındığı kamplara yönelik saldırılarında kimyasal ve yasaklı silahlar kullandığı ortaya çıktı.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, kullanılan silahların termal veya kimyasal silah olarak adlandırıldığını, çoğu ABD yapımı füze ve bombalardan oluştuğunu ve bunların insanlara karşı kullanılmasının uluslararası düzeyde yasaklandığını duyurdu.

BM'YE AİT OKULLARIN YÜZDE 70'İ VURULDU

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki okullarının yüzde 70'ini vurduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca, bu okullardan yüzde 95'inin yerinden edilmiş Filistinlilere ev sahipliği yaptığı süreçte vurulduğuna işaret edildi.

NETANYAHU'DAN "KATLİAMA DEVAM" DEDİ

İsrail Gazze Şeridi'ndeki katliamına devam ederken, Başbakan Netanyahu saldırıların durmayacağını açıkladı. İsrail medyasına konuşan Netanyahu, saldırıların esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını daha muhtemel hale getireceğini savunarak, “Hamas zayıf durumda. Ne kadar çok vurursanız anlaşmayı o kadar ileriye taşırsınız.

Bu baskı onları yavaş yavaş değişmeye, teslim olmaya itiyor. Şimdi baskıyı arttırmak zorundayız. Baskıyı ne kadar arttırırsak, ilk aşamada maksimum sayıda esiri serbest bırakabilir ve aynı zamanda Hamas'ı ortadan kaldırma hedefimize doğru ilerleyebiliriz” dedi.

BATI ŞERİA'YI İŞGAL ÇAĞRISI

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerini “yasa dışı” ilan etmesi halinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısında bulundu.

UAD'nin, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin kararını 19 Temmuz Cuma günü açıklaması bekleniyor.