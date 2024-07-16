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Türkiye karşıtı ABD'li senatör Menendez, yolsuzluk davasında suçlu bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye karşıtı ABD&#039;li senatör Menendez, yolsuzluk davasında suçlu bulundu
Bob Menendez, Rüşvet, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye karşıtlığı ile bilinen ABD'li senatör Menendez, yolsuzluk davasında jüri tarafından suçlu bulundu.

Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının en önemli savunucusu olan New Jersey Senatörü Bob Menendez, yolsuzluk davasında suçlu bulundu.

TÜRKİYE DÜŞMANI JÜRİ TARAFINDAN SUÇLU BULUNDU

Mısırlı ve Katarlı işadamlarının yanı sıra Kahire hükümetinden altın külçeleri de dahil olmak üzere rüşvet almaktan hakkında soruşturma başlatılan Menendez, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Menendez juri tarafından suçlu bulundu.

16 AYRI SUÇTAN SUÇLU

Yunan lobi örgütlerine yakınlığıyla tanınan Ermeni-Amerikan diasporası ANCA'nın A + destekçisi olan Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar verildi.

HER BİR SUÇA 20 YIL CEZA

Menendez'in suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

RÜŞVET SORUŞTURMASI

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine ilk olarak 22 Eylül 2023'te sunulan 39 sayfalık iddianamede, Bob Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e, siyasi çıkar karşılığında geniş bir rüşvet planına dahil olmakla ilgili suçlamalar yöneltilmişti. Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in özellikle Kongrede yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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