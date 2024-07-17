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FETÖ yapılanması için Askeri Liselere Giriş Sınavları'nda usulsüzlük yapanlara yakalama kararı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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FETÖ yapılanması için Askeri Liselere Giriş Sınavları&#039;nda usulsüzlük yapanlara yakalama kararı
Fetö, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bylock, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 ve 2015 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları soruşturmaları kapsamında sıcak gelişmeler yaşandı. Biri aktif polis memuru, diğeri aktif askeri personel FETÖ/PDY mensubu 2 şüpheli olmak üzere toplam 7 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 ve 2015 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 5 şüpheli, ayrıca 2015 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) ve 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) mülakatlarında, mülakata giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmasının sağlanması eylemine yönelik yürütülen soruşturmalarda, girdiği mülakatta avantajlı kazanan konumunda bulunan biri aktif polis memuru, diğeri aktif askeri personel olmak üzere FETÖ/PDY mensubu 2 şüpheli olmak üzere toplam 7 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

BYLOCK KULLANAN 5 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 5 şüphelinin, Ankara'da eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

FETÖ'NÜN SİLAHLI ÖRGÜT YAPILANMASINDAN 14 KİŞİ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca firari FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan aramalar sonucunda 14’ü de yakalanarak gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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