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FETÖ para için birbirine girdi! ABD'de kaynak büyük, Türkiye'den akış yok

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FETÖ para için birbirine girdi! ABD&#039;de kaynak büyük, Türkiye&#039;den akış yok

Gündem Haberleri

Terör örgütü FETÖ'nün birden fazla parçaya bölünmüş durumda olduğunu iddia eden Gazeteci Hande Fırat, bunun en büyük nedeninin ise para yönetimi ve atama konusunda yaşanan anlaşmazlık olduğunu belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti.

'Devleti ele geçirme' amacıyla 17/25 Aralık soruşturmaları ve MİT tırlarının durdurulması gibi kumpaslarda yer alan FETÖ, hükümete geri adım attıramadı. 15 Temmuz gecesi ise hain girişim püskürtüldü.

"PARA İÇİN BİRBİRLERİNE GİRDİLER"

Gazeteci Hande Fırat, hain girişimin 8'inci yıl dönümünde köşesinde FETÖ'ye yer vererek terör örgütünün para için birbirine girdiğini iddia etti.

"Bir süredir FETÖ içindeki kavga, elebaşının kandırılarak, Pensilvanya’daki çiftlikten çıkarılması herkesin malumu. Peki Türkiye’de etkisini yitiren ama ABD ve Avrupa’da rahat rahat yaşayan terör örgütünün içindeki kavganın nedenleri neler?" diyen Fırat, nedenleri bir bir sıraladı.

"FETÖ elebaşının sağlık durumu ağırlaşıyor" diyen Fırat, "Böbrek, şeker gibi hastalıkların yanında demans hızla ilerliyor. Edinilen bilgilere göre elebaşı Fethullah Gülen’e yanındakiler sürekli çocukluk anılarını anlattırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜT TÜRKİYE'DE HAREKET ETME YETİSİNİ KAYBETTİ"

Yazının devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Örgüt birden fazla parçaya bölünmüş durumda. Nedeni ise aslında parayı kimin yöneteceği ve batıdaki atamaları kimin yapacağı... Para deyip geçmeyin, maddi kaynakları büyük. Sadece ABD’deki charter okullarından yıllık 200-250 milyon dolarlık para akışı var.

Bu para ile de bitmiyor. Ayrıca mülkleri, dükkanları yani taşınmaz malları var. Türkiye’den bir para akışı yok. Türkiye’den yeni eleman da devşiremiyorlar.

Örgüt Türkiye’de hareket etme yetisini kaybetti. Ancak hâlâ kripto elemanları bulunuyor. Bu kripto elemanlar için ise devletin tüm kurumları teyakkuzda."

Düzenleyen:  - Gündem
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