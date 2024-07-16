FETÖ para için birbirine girdi! ABD'de kaynak büyük, Türkiye'den akış yok
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Terör örgütü FETÖ'nün birden fazla parçaya bölünmüş durumda olduğunu iddia eden Gazeteci Hande Fırat, bunun en büyük nedeninin ise para yönetimi ve atama konusunda yaşanan anlaşmazlık olduğunu belirtti.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti.
'Devleti ele geçirme' amacıyla 17/25 Aralık soruşturmaları ve MİT tırlarının durdurulması gibi kumpaslarda yer alan FETÖ, hükümete geri adım attıramadı. 15 Temmuz gecesi ise hain girişim püskürtüldü.
"PARA İÇİN BİRBİRLERİNE GİRDİLER"
Gazeteci Hande Fırat, hain girişimin 8'inci yıl dönümünde köşesinde FETÖ'ye yer vererek terör örgütünün para için birbirine girdiğini iddia etti.
"Bir süredir FETÖ içindeki kavga, elebaşının kandırılarak, Pensilvanya’daki çiftlikten çıkarılması herkesin malumu. Peki Türkiye’de etkisini yitiren ama ABD ve Avrupa’da rahat rahat yaşayan terör örgütünün içindeki kavganın nedenleri neler?" diyen Fırat, nedenleri bir bir sıraladı.