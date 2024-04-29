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FETÖ'cülere eş zamanlı baskın! Gözaltılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
FETÖ&#039;cülere eş zamanlı baskın! Gözaltılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bugün Konya merkezli, Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1 KİŞİ ARANIYOR

Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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