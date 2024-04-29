FETÖ'cülere eş zamanlı baskın! Gözaltılar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI
Şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bugün Konya merkezli, Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
1 KİŞİ ARANIYOR
Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı