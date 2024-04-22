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Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

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Silahlı terör örgütü FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 'güncel finans yapılanmasına' yönelik iki ayrı soruşturma yürüttü.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin ifadeleri, dijital materyal çözümlemeleri, teknik ve fiziki takip, bugüne kadar alınan ifadeler ve fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.

Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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