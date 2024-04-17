Türk siyasetçi Güney Afrika’da iktidara yürüyor! FETÖ’cülerle de mücadele ediyor

Vanlı Mehmet Vefa Dağ, dil kursu için gittiği Güney Afrika’da siyasete atıldı. Dağ, kurduğu Truth Partisi ile mazlum halkın umudu oldu

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - 28 Şubat dönemi girdiği kaymakamlık sınavından imam hatip lisesi mezunu olduğu için elenen ve dil kursu için Afrika yollarına düşen Mehmet Vefa Dağ, Güney Afrika’da kurduğu parti ile iktidara yürüyor. Gazetemize konuşan Vefa Dağ, kendi kurduğu Truth Partisi ile 110 farklı siyasi yapının ittifak yaptığını ve anketlerde iktidardaki DA Parti’ye yakın sonuçlar elde ettiklerini anlattı. Vefa Dağ “Afrika’da Türk olmak başlı başına bir artı. Parti ve politik vaatlerimizle Afrika’nın mazlum halkı için umut olduk. Afrika halkı Türklere çok büyük sevgi duyuyor. Diğer yandan Türkiye’nin devlet ve STK aracılığı ile yürüttüğü faaliyetler ve bölgede yaptıkları ile efsaneleşen Osmanlı âlimi Ebubekir Efendi ismi kampanya sürecinde bize çok büyük katkı sağlıyor” dedi.

SİYONİSTLER ARAZİ ALIYOR

Land Koalisyonunun başındaki Vefa Dağ, Western Cape’de iktidar olan DA Parti’nin 2 milyar dolarlık bütçesi olduğunu ve tamamen siyonistler tarafından fonlandığı bilgisini verdi. Güney Afrika’da emlak, finans, turizm, medya ve siyasetin önemli ölçüde siyonist Yahudilerin kontrolünde olduğuna vurgu yapan Dağ “Maden ve doğalgaz zengini bu ülkenin birçok kentinde halkın yüzde 80’i barakalarda yaşıyor. Güney Afrika’yı Küçük İsrail yapmaya çalışıyorlar. Tam 24 bin kaçak, kayıtsız Yahudi var ve bütün kirli-karanlık işler bu odaklar eliyle yürütülüyor. Sayısız şirketler kurdular. Yine 10 farklı siyasi partileri var. Şu an rakibim olan Alan Winde’de İsrail kökenli bir siyonist. Bakanların da birçoğu İsrail ve Güney Afrika pasaportlu. Hükûmet destekli siyonistler sürekli arsa topluyor. Binlerce dönüm araziyi etrafını çevirip herhangi bir tarım faaliyeti olmasın diye atıl hâle getirdiler. Tıpkı Filistin’in ilk gasp yılları ve Kıbrıs’ta olduğu gibi sahte isimler üzerine alınıyor araziler” diye konuştu.

YAHUDİ KOLONİLERİ KURMAK İSTİYORLAR

Güney Afrika’da 60 milyonluk nüfusun 2,5 milyonu Müslüman. Mehmet Vefa Dağ, AK Parti’nin 2002 çıkışını örnek almış. “Siyonist elitlerin tüm kaynaklara el koyarak halkı aç ve biçare bırakma politikasının altında bu insanları Angola, Nijerya gibi ülkelere sürmek var” diyen Dağ, seçim stratejisini şu ifadelerle özetledi: Halk fakir düşürüldü. Burada Cape Town’dan Durban’a kadar uçsuz bucaksız alanda dünyanın en büyük doğal gaz rezervi olduğu tespit edildi. Yer altı zenginliği açısından benzersiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Biz işte bu karanlık odakların planlarını fakir insanlara anlatıyoruz. Hristiyan, pagan, Müslüman fark etmeksizin hepsine adalet, özgürlük, refah ve adil bölüşümü vadediyoruz. Şu an herkes Gazze’deki soykırımı görüyor. Bu durumun kendi başlarına gelebileceğini onlara anlatıyoruz. Gerçekten de buradaki zenci ve melezleri sürüp Yahudi kolonileri kurmak istiyorlar. Sahadaki tabloya bakılırsa kazanan biziz. Ancak masabaşı hilelere başvuracaklarını da biliyoruz.

“ERDOĞAN’I ÖRNEK ALDIM”

Afrika serüvenim girdiğim kaymakamlık sınavından imam hatip mezunu olmam gerekçe gösterilip elenmem vesilesi ile başladı. Buraya dil öğrenmeye geldim ve çok büyük sıkıntılar yaşadım. Daha sonra ticari faaliyetlerim oldu. Para kazandım ve yardım faaliyetlerine giriştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002 yılında iktidar kapısını araladı ve 20 yılda Türkiye’yi her alanda bambaşka bir yere taşıdı. Ben de onun cesareti ve reformcu kişiliğinden ilham alarak Afrika’da iz bırakmak istiyorum. Burada Türk köyleri kurup kültür, sanat, dil, eğitim etkinliklerini en üst düzeye taşımak istiyorum.

FETÖ KİMLİĞİNİ GİZLEYİP SİYONİSTLERİ DESTEKLİYOR

Türkiye’ye 2016 yılından bu yana gelemeyen 50 yaşındaki Mehmet Vefa Dağ, 29 Mayıs seçimlerinde büyük başarı elde edeceğine inanıyor. Türk halkından dualarını esirgememelerini isteyen Dağ “Ben ecdadın yolunda bir kültür elçisiyim. Ana vatanımdan ve değerlerimden hiçbir biçimde kopmadım. Şu an siyonist lobi ciddi anlamda tehdit ediyor ancak ben yolumda devam edeceğim. Ayrıca burada hatırı sayılır faaliyetleri olan FETÖ terör yapılanması da kimlik değiştirerek kendini gizliyor. Bana karşı da siyonist kanadı destekliyorlar” dedi.