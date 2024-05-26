Filmleri aratmayan olay: "2 günlük bebeğimi komşum çaldı" deyip 35 yıl sonra aramaya çıktı

İzmir'de 35 yıl önce bir erkek çocuk dünyaya getiren Hanım Ayten, doğumdan iki gün sonra bebeğini kaybetti. Komşusunun çocuğunu çaldığını söyleyen Ayten, "Komşum, 'Bebeğin öldü gömdüler' dedi. Sonra kayıplara karıştı. Komşum bebeğin yerini biliyor" diyerek gözyaşlarının son bulmasını istedi.

Filmleri aratmayan olay, 1989 yılında meydana geldi. Buca ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Hanım Ayten'in iddiasına göre o yıl Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Doğum yaptığı sırada kendisine oturduğu evin sahibi G.S. refakat etti. Anne Ayten, doğumdan sonra bebeği ile birlikte evine döndü.

BEBEK 2 GÜN HASTANEDE KALDI

İki gün sonra bebeğin hastalanması üzerine anne Ayten, bebeğini alarak yine komşusu G.S. ile birlikte Behçet Uz Çocuk Hastanesine gitti. Kendisinin okuma-yazması olmadığı için resmi işlemleri komşusu yürüttü. Bebeğin tedavisi için 2 gün hastanede kuvözde kalması gerektiğinden anne ve komşusu evlerine döndü.

BEBEĞİN ÖLDÜ DEDİ, SIRRA KADEM BASTI

Hanım Ayten, o günden sonra bir daha bebeğinden haber alamadı. "Bebeğin öldü, gömdüler" diyerek, bebeğin eşyalarını anneye teslim eden komşu G.S. de sonrasında mahalleyi terk etti.

35 YIL SONRA OĞLUNU ARAMAYA BAŞLADI

Altı çocuk annesi olan Hanım Ayten, 35 yıldır çevresinde kendisine yol gösterecek, rehberlik edecek birileri olmadığından çocuğuna ulaşamadığını ifade ederek, seneler sonra çocuklarının girişimleri ile yeniden kayıp oğlunu aramaya başladı.

BAŞINA GELENLERİ ANLATTI

Yıllardır evlat hasreti ile yüreği yanan Hanım Ayten, başına gelen acı olayı şöyle anlattı:

1989 yılında eşimle İzmir'e geldik. Doğumuma 2 ay vardı. Eşim o dönem çalıştığı için, kirada oturduğumuz evin sahibi kadın benimle ilgilendi. Doğumum yaklaştığında beni hastaneye o götürdü. Bir erkek bebeğim dünyaya geldi. Hastaneden ayrıldıktan sonra bebeğim rahatsızlanınca yine komşum G.S. ile birlikte Behçet Uz Çocuk Hastanesine gittik. Doktor bana ‘refakatçın var mı?' diye sordu. Ben de ‘ev sahibim var' dedim. Doktor ‘bebek bu gece yatsın, yarın götürün' dedi. Okuma yazma bilmediğim için hastanedeki işlemleri komşum halletti.

HEMŞİRELER 'BEBEĞİ KOMŞUN ALDI' DEMİŞLER

Biz komşumla birlikte evimize döndük. Sonraki gün bebeğimi beslemek için hastaneye gittim. Hemşireler bebeğimin komşum tarafından alındığını, hastaneden çıkarıldığını söylediler. Komşuma gittim ama evde bulamadım. Daha sonra komşum evime gelerek, elinde bebeğimin eşyalarını uzatıp 'bebeğin öldü, gömdüler' dedi. Bunun üzerine kendimi kaybettim, ağladım. Bebeğimden bir daha haber alamadım" dedi.

KOMŞUM BEBEĞİN YERİNİ BİLİYOR

Defalarca komşusu G.S.'nin kapısını çalan fakat bir türlü bebeğine ulaşamayan Hanım Ayten, "Tekrar tekrar ev sahibimin evine gittim. Bana her defasında aynı şeyleri söyledi; ‘çocuğun öldü, arama' dedi. Ben çocuğumdan bir iz bulmaya çalışırken, "öldü" dediği hastaneye gitmek istediğimde ev sahibim beni yanlış hastanelere yönlendirdi. Gittiğim hastanede bebeğimin ölmediğini söylediler. Ev sahibimin büyücülükle ilgisi vardı. Ben de kendisinden biraz korkuyordum. Çaresiz kaldım, çok aradım ama bebeğimi bulamadım. Komşum bebeğimin yerini biliyor" diye konuştu.

Ev sahibinin hala hayatta olduğunu ve en son bir buçuk yıl önce kendisine ulaşabildiğini belirten Hanım Ayten, daha sonra telefon numarasını değiştirdiği için izini kaybettiğini söyledi. Ayten, "Komşumdan şikayetçiyim. Benim çocuğumu geri versin başka da hiçbir şey istemiyorum. O kadın çocuğumun yerini biliyor” dedi.

'GÖZYAŞLARIM SON BULSUN'

“Televizyon başında ailesinden ayrı kalmış kayıp gençleri izliyorum. ‘Bu benim oğluma benziyor' diyorum. Allah rızası için benim çocuğum da bulunsun" diyerek gözyaşı döken anne Ayten, şöyle devam etti: "Belki çocuğum da beni arıyordur, belki de çok yakınımda, aynı mahalledeyiz ama bilemiyorum. Gözyaşlarım artık son bulsun. Çok yoruldum.”

Ayten Ailesi, olayın biran önce çözüme kavuşması için savcılığa başvurdu. Kayıp kardeşinin hayatta olduğuna inandığını belirten Hanım Ayten'in 25 yaşındaki kızı Ayşenur Ayten, "Kardeşimi istiyorum. Sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağım. Annemizin daha fazla evlat hasreti çekmesine izin vermeyeceğim" dedi.