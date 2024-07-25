Firari Eylem Tok Türkiye'ye iade mi ediliyor? Taslak metin ortaya çıktı

Murat Aci'nin ölümüne yol açan Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok’un, Türkiye’ye iadesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Savcının hakime sunduğu taslak metne göre firari Eylem Tok Türkiye’ye iade edilebilir.

1 Mart'ta İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un yazar Eylem Tok'un oğlu olduğu ortaya çıkmış, Tok, oğlunu önce Mısır'a ardından ise ABD'ye kaçırmıştı.

EYLEM TOK TÜRKİYE'YE İADE EDİLEBİLİR

Türkiye'nin aylardır konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Massachusetts Bölge Başsavcı Yardımcısı Kristen A. Kearney, Eylem Tok’un 11 Eylül’de Boston’da yapılacak Türkiye’ye iadesiyle ilgili duruşması öncesinde, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iadeyi onaylaması için hazırladığı taslak karar metnini Hakim Donald Cabell’e sundu. Taslak metninde Tok’un Türkiye’ye iade kararı gerekçeleriyle açıklandı.

Gazeteci Mehmet Sümer de, X hesabından şu bilgileri paylaştı:

Eylem Tok dosyasına, savcının önerilen karar metni olarak, altında hakimin adının bulunduğu bir metin girdi. 11 Eylül'de yapılacak duruşma olmuş gibi yazılan metinde, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine karar verildiği ifade ediliyor!

Söz konusu metnin sonuç bölümünde "BU NEDENLE, 18 U.S.C. § 3184 ve yukarıdaki bulgular uyarınca, Kaçak Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281. maddesine aykırı olarak Delilleri Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme ve Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak Suçluyu Koruma suçlarından Türkiye'ye iadesini onaylıyorum" ifadeleri yer alıyor.