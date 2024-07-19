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Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur cezaevinde saldırıya uğradı

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Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur cezaevinde saldırıya uğradı
Son Dakika, Haber, Ayrıntı, Haber

Dünya Haberleri

İstanbul'da yaptığı trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, cezaevinde saldırıya uğradı. İddialara göre yazar Eylem Tok'un oğlu Cihantimur'un telefon sırası beklerken üç kişi tarafından kafasına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralandı.

1 Mart'ta İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un yazar Eylem Tok'un oğlu olduğu ortaya çıkmış, Tok, oğlunu önce Mısır'a ardından ise ABD'ye kaçırmıştı.

EYLEM TOK'UN OĞLU'NA SALDIRI

ABD'de yakalanarak mahkeme önüne çıkan firari yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un tutuklu yargılanmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde cezaevi değişen Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur'un 3 kişi tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi.
Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur ceza evinde saldırıya uğradı - 1. Resim

KAFASINA VE YÜZÜNE ALDIĞI DARBEYLE YARALANDI

Gazeteci Mehmet Sumer'in aktardığına göre Newark'ta sevk edildiği tutukevinde telefon sırası beklerken saldırıya uğrayan Cihantimur, yüzüne ve kafasına aldığı darbelerle yaralandı.
Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur ceza evinde saldırıya uğradı - 1. Resim

HASTANEDE YER OLMADIĞI İÇİN GERİ GÖNDERİLDİ

Saldırı neticesinde Cihantimur'un dudağının patladığı ve dişinin kırıldığı öğrenildi. Olay sonrasında hastaneye sevk edilen Cihantimur'un hastanede yer olmadığı gerekçesiyle tutukevine geri gönderildiği ve Newark'taki  tutukevinin karantina bölümüne alındığı belirtildi.
Düzenleyen:  - Dünya
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