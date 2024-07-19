Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur cezaevinde saldırıya uğradı

Düzenleyen: Baki Sancak 19 Temmuz 2024 21:04 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 22:09 - Güncelleme:

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İstanbul'da yaptığı trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, cezaevinde saldırıya uğradı. İddialara göre yazar Eylem Tok'un oğlu Cihantimur'un telefon sırası beklerken üç kişi tarafından kafasına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralandı.