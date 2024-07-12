Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur’un cezaevi değişti

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçmış ve burada tutuklanmıştı. Tutukluluk halleri devam eden anne oğuldan Timur Cihantimur’un cezaevi değişti.

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki davalar devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.

BAŞKA CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ

ABD’de yargılanmaya devam eden ve iade edilip edilmeyecekleri merak konusu olan anne oğuldan cezaevi koşullarından sürekli şikayet eden Timur Cihantimur’un cezaevi değiştirildi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; Timur Cihantimur'un Connecticut'taki cezaevinden Massachusetts'teki başka bir cezaevine nakledildi. Öte yandan 15 Ekim'de duruşmaya çıkacağı belli olan Cihantimur'un bu tarihe kadar cezaevinde kalacağı öğrenildi.

AVUKATLARINDAN EV HAPSİ TALEBİ

Cihantimur’un avukatları daha önce mahkemeye yaptığı başvuruda, müvekkilerinin Massachusetts’te yaşayan teyzesinin yanında ev hapsinde kalmasını talep etmiş ancak reddedilmişti. Buna ek olarak sanığın babası Bülent Cihantimur’a ait Türkiye’deki 2 milyon dolarlık evin teminat olarak gösterilmesine ve babanın mahkemeye gerekli nakit güvence olan 200 bin doları ya da daha fazlasını ödemeye hazır olduğuna dair imzalı bir belge de sunduğu belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.