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7 yıl ara vermişti! Sinem Kobal ‘Her Şeyin Başı Merkür’ ile setlere dönüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
7 yıl ara vermişti! Sinem Kobal ‘Her Şeyin Başı Merkür’ ile setlere dönüyor

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra dünyalar güzeli iki çocuk doğuran Sinem Kobal, bir süre oyunculuğa ara vermişti. Setlere dönen Kobal’ın “Her Şeyin Başı Merkür” adlı filmde başrol alacağı ortaya çıktı.

Daha önce ‘Dadı’ , ‘Hürrem Sultan’ , ‘Lise Defteri’ gibi birçok dizide rol alan Sinem Kobal, 7 yıl aradan sonra setlere dönüyor. Kobal’ın yeni projesine ait detaylar belli oldu.

Sinem Kobal, kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlendi. Çift, ilk kızları Lalin’i 2020’de, ikinci çocukları Leyla’yı ise 2022’de kucaklarına aldı. Evlendikten sonra herhangi bir dizi ve filmde rol almayan Kobal, şimdilerde yeni bir projeyle ekranlara dönmek için gün sayıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kobal, 7 yıl aradan sonra başrolünü oynayacağı Her Şeyin Başı Merkür filmine hazırlanıyor.

7 yıl ara vermişti! Sinem Kobal ‘He Şeyin Başı Merkür’ ile setlere dönüyor - 1. Resim

“HER ŞEYİN BAŞI MERKÜR” FİLMİNİN KONUSU

Savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan Elif’in hikâyesini anlatan Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki “Her Şeyin Başı Merkür” adlı kitabından yola çıkılarak çekilecek filmin yapımcılığını Sky Film üstlenecek.

PARTNERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Emre Oskay’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu da Ayşe Balıbey’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturacak. Filmin çekimleri ağustos ayında başlayacak. Sinem Kobal’ın filmdeki partneri için görüşmeler sürüyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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