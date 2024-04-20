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Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütlerine yönelik yurt içi ve sınır ötesinde başarılı operasyonlar sürüyor.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Son olarak MSB 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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